Скончался украинский композитор и хормейстер Владимир Горбенко

На 86-м году жизни скончался Владимир Горбенко — украинский хормейстер, композитор и аранжировщик. Он много лет руководил хором ветеранов Областного дворца культуры Николаева, а своим творчеством завоевал признание за пределами Украины.

О кончине Горбенко сообщили его коллеги из культурно-художественного центра на платформе Facebook. Причину трагедии они публично не назвали.

Свой творческий путь Владимир Горбенко начал ещё в 1960 году, когда стал руководителем хорового коллектива Дома офицеров флота в Николаеве. Через шесть лет композитор возглавил вокальный ансамбль «Корабели» Дворца культуры и техники Черноморского судостроительного завода.

За время пребывания Горбенко на этой должности коллектив добился впечатляющих успехов: стал лауреатом Всесоюзных и республиканских фестивалей, участвовал в творческих отчетах Николаевской области в Киеве, а также гастролировал в Индии, Польше и Чехии. В 1973 году он начал руководить хором ветеранов войны и труда.

Значительную часть жизни Владимира Горбенко занимала и композиторская деятельность. В сотрудничестве с поэтами Вячеславом Качуриным, Борисом Аровым, Александром Кравченко, Валентиной Аглянниковой, Владимиром Панченко и другими он написал произведения, которые вошли в репертуар николаевских коллективов и сольных исполнителей.

С 1992 по 2001 годы Горбенко занимал должность главного хормейстера Николаевского национального академического украинского театра драмы и музыкальной комедии. Он также индивидуально занимался с вокалистами Областного дворца культуры, многие из которых впоследствии стали профессиональными артистами.

За свою многолетнюю работу Владимир Горбенко был награждён орденом «За заслуги» III степени, медалью «За доблестный труд», почетным знаком ВЦСПС «За достижения в самодеятельном искусстве», грамотами от Министерства культуры и областных и городских властей Николаева.

Смерть Владимира Горбенко стала болезненной утратой для всей Украины, а особенно для его семьи. Внучка хормейстера Александра трогательно почтила память дедушки, вспомнив не только его профессиональные достижения, но и человеческие качества.

«Пусть мы не всегда смотрели в одном направлении (особенно в музыкальном), пусть мы редко виделись (особенно в последние годы), но он всегда был! Талантливый, жизнерадостный, непринуждённый и уверенный! Тот, кто посвятил жизнь музыке и искусству, с верой в гениальность и талант до последнего дня!», — написала женщина.

Источник: Областной дворец культуры

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