Помер актор театру та кіно Ігор Тєтруєв

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Пішов із життя заступник директора — художній керівник Київського академічного театру ляльок «Замок на горі», актор театру та кіно Ігор Тєтруєв. Артист помер після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням. Йому був 71 рік.

«Із глибоким сумом повідомляємо, що сьогодні пішов із життя наш дорогий колега, чудова людина та справжній друг. Ігор Олександрович Тєтруєв. Ігор Олександрович був невіддільною частиною нашої театральної родини. Людиною, яку ми щиро цінували й поважали, на яку завжди можна було покластися», — йдеться у повідомленні театру.

Колеги згадують актора як професіонала своєї справи, добру та віддану людину, яка була важливою частиною колективу.

«Важко знайти слова, щоб передати біль цієї втрати. Сьогодні наш Замок втратив не просто колегу, а близьку людину, яка була частиною його життя та історії. Висловлюємо найщиріші співчуття дружині, рідним, близьким та всім, хто знав і любив Ігоря Олександровича. Світла пам’ять. Назавжди в наших серцях», — зазначили у театрі.

Місце та час прощання з Ігорем Тєтруєвим повідомлять пізніше.

Відомо, що актор мав онкологічне захворювання. Колеги підтримували артиста під час лікування та допомагали його родині збирати кошти на медичну допомогу.

Про смерть Ігоря Тєтруєва повідомили у театрі.

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