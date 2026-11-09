戏剧和电影演员伊戈尔·捷特鲁耶夫去世

基辅“山顶城堡”学术木偶剧院副院长兼艺术总监、戏剧及电影演员伊戈尔·捷特鲁耶夫与世长辞。这位艺术家在与癌症长期抗争后去世，享年71岁。

“我们怀着沉痛的心情宣布，今天，我们亲爱的同事、一位了不起的人以及真正的朋友伊戈尔·亚历山德罗维奇·捷特鲁耶夫与世长辞。伊戈尔·亚历山德罗维奇是我们剧院大家庭中不可或缺的一部分。 他是一位我们由衷珍视和尊重的人，也是我们始终可以信赖的伙伴，”剧院在公告中写道。

同事们回忆起这位演员时，称他是一位专业敬业、善良且尽责的人，是剧团不可或缺的重要一员。

“难以用言语表达这一损失带来的痛楚。今天，我们的‘城堡’失去的不仅仅是一位同事，更是一位亲密的人，他曾是这座城堡生活与历史的一部分。 我们向伊戈尔·亚历山德罗维奇的妻子、亲属、挚友以及所有认识并爱戴他的人致以最深切的哀悼。愿他永垂不朽。他将永远留在我们心中，”剧院方面表示。

与伊戈尔·捷特鲁耶夫告别的地点和时间将稍后公布。

据悉，这位演员曾患有癌症。在治疗期间，同事们一直支持着他，并协助其家人筹集医疗费用。

伊戈尔·捷特鲁耶夫的去世消息由剧院方面公布。

此前，苏联女演员莉迪亚·费多谢耶娃-舒克什娜在俄罗斯去世，享年88岁。11月7日，这位女演员的女儿宣布了她的死讯。

曾效力于利沃夫“卡帕特”队的足球运动员爱德华·安亚姆克在49岁时猝然离世。这位尼日利亚球员是该俱乐部历史上第二位非洲外援。

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