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В Росії у віці 88 років померла радянська актриса Лідія Федосєєва-Шукшина. Про її смерть 7 листопада повідомила донька артистки.



Відомо, що 14 жовтня Федосєєву-Шукшину терміново госпіталізували через проблеми із серцем. Після цього адвокат актриси відмовилася підтвердити повідомлення телеграм-каналів про те, що має невиліковне захворювання, і говорила, що сподівається на її одужання.

Федосєєва-Шукшина – народна артистка РРФСР, вдова відомого радянського режисера Василя Шукшина. За свою кар'єру вона знялася більш ніж у 90 фільмах, серед яких «Вони боролися за Батьківщину», «12 стільців», «Вам і не снилося…» та «Віват, гардемарини!». Широку популярність їй принесли ролі саме у картинах чоловіка «Пічки-лавочки» та «Калина червона».

Радянська та російська актриса Лідія Федосєєва-Шукшина публічно не виступала з активним засудженням або затятою підтримкою повномасштабної війни в Україні, проте її родина опинилася в центрі уваги через кардинально різні позиції щодо цього питання.

Позиція доньки (Марії Шукшиної): Її старша донька, актриса Марія Шукшина, є затятою путіністкою та активно підтримує російське вторгнення в Україну. Вона регулярно закликає до окупації українських територій і перебуває під санкціями України, Канади та Латвії.

Син Марії Шукшиної, онук акторки Макар Касаткін пішов воювати проти України у складі окупаційних військ РФ.

Нагадаємо, що у 2023 році на росії померла народна артистка СРСР, актриса театру та кіно Інна Чурікова, яка відома за ролями у фільмах «Морозко», «Початок», «Кур'єр», «Ширлі-мирлі».

У 2019 році російська та радянська актриса, художня керівниця театру «Современник» Галина Волчек померла у віці 86 років.

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