Starlink Ілона Маска може втратити довіру Європи через невиконання контрактів — Кубілюс

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Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс попередив, що Starlink ризикує втратити довіру європейських країн, якщо не виконуватиме контрактних зобов’язань щодо забезпечення супутникового зв’язку для України.

За його словами, йдеться не про добровільну допомогу компанії, а про послуги, за які платять окремі європейські держави.

Невиконання домовленостей може негативно вплинути на подальшу співпрацю Starlink з європейськими країнами.

Також Кубілюс прокоментував попередні перебої зі швидкістю супутникового зв’язку та проблеми з наданням Україні американських розвідувальних даних.

Джерело: Радіо Свобода

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що засновник SpaceX Ілон Маск став учасником війни через надання Україні супутникового зв’язку Starlink після повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, Комітет Сенату США з міжнародних відносин готує масштабне розслідування, пов'язане з використанням супутникової системи Starshield в Україні. У межах цієї ініціативи вимогу зберегти всі відповідні документи отримав, зокрема, американський мільярдер Ілон Маск.

А американський мільярдер Ілон Маск поширив публікацію, у якій стверджується, що компанія SpaceX припустилася помилки, надавши Україні безкоштовні термінали Starlink на початку повномасштабної війни.

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