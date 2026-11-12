Британія першою у світі запровадила санкції проти всіх 10 найбільших нафтових компаній РФ

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Велика Британія стала першою країною, яка поширила санкційні обмеження на всі десять найбільших нафтовидобувних компаній Росії. До нового пакета, про який Лондон оголосив у четвер на тлі саміту Європейської політичної спільноти в Дубліні, увійшла компанія «Славнефть», проєкт «Восток Ойл» компанії «Роснефть», великі вугільні підприємства, а також судна так званого «тіньового флоту», що транспортують російську нафту та скраплений природний газ.

Раніше під британські санкції вже потрапили інші ключові гравці російського енергосектору, зокрема «Роснефть», «Лукойл» та «Транснефть». Таким чином Велика Британія прагне охопити майже всі ланки нафтогазових доходів РФ — від видобутку до торговельних мереж і перевезень.

Прем'єр-міністр Енді Бернем наголосив, що попри прогрес у мирних переговорах, тиск на Москву необхідно посилювати, аби позбавити Кремль фінансування війни та домогтися повного й негайного припинення вогню.

Джерело: Уряд Великої Британії.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз розробляє черговий пакет санкцій проти Росії, ухвалення якого планується в листопаді 2026 року після погодження всіма країнами-членами блоку. Серед суб'єктів, що потраплять під обмеження, переважають російські регіональні банки й нафтопереробні заводи, а також іноземні компанії з Китаю та Об'єднаних Арабських Еміратів, які сприяють обходу попередніх баrierів. Паралельно ЄС планує суттєво розширити експортні обмеження стосовно російських підприємств.

Остаточне затвердження пакету відбудеться на засіданні Ради ЄС із закордонних справ 16 листопада, а обмеження також охоплять компанії, що сприяють роботі тіньового флоту.

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