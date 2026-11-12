Wielka Brytania jako pierwsza na świecie nałożyła sankcje na wszystkie 10 największych rosyjskich koncernów naftowych

Wielka Brytania stała się pierwszym krajem, który rozszerzył sankcje na wszystkie dziesięć największych rosyjskich koncernów naftowych. W skład nowego pakietu, ogłoszonego przez Londyn w czwartek podczas szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Dublinie, weszły: spółka „Slavneft”, projekt „Wostok Oil” należący do „Rosnieftu”, duże przedsiębiorstwa węglowe, a także statki tzw. „floty cieni”, transportujące rosyjską ropę i skroplony gaz ziemny.

Wcześniej brytyjskie sankcje objęły już innych kluczowych graczy rosyjskiego sektora energetycznego, w szczególności „Rosnieft”, „Lukoil” i „Transnieft”. W ten sposób Wielka Brytania dąży do objęcia sankcjami niemal wszystkich ogniw łańcucha dochodów Rosji z sektora naftowo-gazowego — od wydobycia po sieci handlowe i transport.

Premier Andy Burnham podkreślił, że pomimo postępów w negocjacjach pokojowych należy zwiększać presję na Moskwę, aby pozbawić Kreml środków na finansowanie wojny i doprowadzić do całkowitego i natychmiastowego zawieszenia broni.

Źródło: Rząd Wielkiej Brytanii.

Wcześniej informowano, że Unia Europejska opracowuje kolejny pakiet sankcji wobec Rosji, którego przyjęcie planowane jest na listopad 2026 roku po uzgodnieniu przez wszystkie państwa członkowskie Unii. Wśród podmiotów, które zostaną objęte ograniczeniami, przeważają rosyjskie banki regionalne i rafinerie ropy naftowej, a także zagraniczne firmy z Chin i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które pomagają w obchodzeniu wcześniejszych barier. Równolegle UE planuje znacznie rozszerzyć ograniczenia eksportowe dotyczące rosyjskich przedsiębiorstw.

Ostateczne zatwierdzenie pakietu nastąpi podczas posiedzenia Rady UE ds. Spraw Zagranicznych 16 listopada, a ograniczenia obejmą również przedsiębiorstwa wspierające działalność floty cieniowej.

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