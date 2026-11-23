23 listopada minister obrony Wielkiej Brytanii Wes Streeting oświadczył, że zakłócenia w działaniu systemów satelitarnych Starlink i Starshield na Ukrainie wymagają jasnego wyjaśnienia.

Jak zaznaczył szef brytyjskiego resortu obrony, takie zakłócenia w działaniu systemów Starlink i Starshield poważnie podważają zaufanie.

„Jeśli chodzi o Starlink i Starshield – naprawdę musimy dokładnie zbadać, co się stało, a także jak i dlaczego doszło do zakłóceń w świadczeniu usług. Mogę powiedzieć, że kwestia ta była omawiana przez ministrów obrony w całej Europie. To poważnie podkopało pewność i zaufanie” – zaznaczył brytyjski minister.

Streeting nalega, aby sojusznicy otrzymali jasne wyjaśnienie dotyczące zakłóceń w łączności, dlaczego i w jaki sposób do nich doszło.

Powiedział o tym podczas briefingu w Kijowie, jak podaje agencja „Ukrinform”.

Ukraina znalazła sposób na obejście ograniczeń dotyczących wykorzystania systemu Starshield nad terytorium Rosji – Fire Point.

Ograniczenia dotyczące Starshield wstrzymały działanie 2 tysięcy dronów przechwytujących typu Bars – Zelenski.

Kongresmeni z USA wezwali Pentagon do udzielenia Ukrainie gwarancji dostępu do systemów Starlink i Starshield.

Czytaj nas na