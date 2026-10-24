Конгресмени США закликали Пентагон дати Україні гарантії на доступ до Starlink і Starshield

0:00 / 0:00

Члени Палати представників США закликали міністра оборони Піта Гегсета розширити контракт на супутникову систему Starshield і відновити для України повноцінний доступ до Starlink та Starshield після нещодавніх перебоїв у роботі зв’язку. Законодавці наголошують, що обмеження супутникових послуг можуть послабити оборонні спроможності України та створити додаткові ризики для цивільного населення.

Конгресмени закликали відновити надання супутникових послуг без обмежень швидкості, забезпечити необхідне географічне покриття, зокрема над територією Росії, та гарантувати безперебійний перехід від комерційної мережі Starlink до урядової системи Starshield.

За словами законодавців, українські військові використовують ці системи для виконання критично важливих завдань.

«Українські збройні сили покладаються на ці послуги для управління та контролю, обміну розвідданими, зв’язку на полі бою та керування безпілотними системами», — наголосили вони.

У зверненні також зазначається, що погіршення якості зв’язку, звуження географічного покриття або перебої з доступом до супутникових послуг можуть негативно вплинути на перебіг бойових дій.

На думку конгресменів, такі обмеження послаблюють військові можливості України, надають російським військам оперативну перевагу та загрожують життю цивільних.

«Рішення щодо доступності послуг, зони покриття та їхньої ефективності не повинні залишатися виключно на розсуд приватного провайдера, коли вони безпосередньо впливають на здатність України захищатися», — зазначили законодавці.

Окрім відновлення повноцінного доступу до супутникового зв’язку, американські конгресмени закликали Міністерство оборони США оцінити можливість застосування повноважень, передбачених розділом I Закону про оборонне виробництво.

Цей закон дозволяє федеральному уряду США вимагати від компаній надавати пріоритет державним замовленням.

На думку законодавців, відповідні повноваження варто розглядати разом із чинними контрактними механізмами. Це, за їхніми словами, допомогло б гарантувати Україні надійний доступ до необхідної пропускної здатності, належного рівня обслуговування та географічного покриття для проведення законних військових операцій.

У своєму зверненні законодавці також наголосили на важливості підтримки України для безпеки Сполучених Штатів і Європи.

«США та Європа здійснили значні інвестиції в оборону України, оскільки перемога Росії поставила б під загрозу нашу безпеку. Ці інвестиції не повинні нівелюватися через перебої в роботі комунікаційної інфраструктури, від якої залежать українські військові, якщо таких перебоїв можна уникнути», — підсумували конгресмени.

Таким чином, американські законодавці вимагають від Пентагону забезпечити стабільність супутникового зв’язку для України та розглянути механізми, які зменшать ризик перебоїв у роботі Starlink і Starshield.

Про це йдеться у зверненні американських законодавців до глави Пентагону та Міністерства оборони США.

Супутникові системи зв’язку Starlink і Starshield почали працювати під час руху на швидкості понад 161 км/год. Про це повідомили в Міністерстві оборони України у коментарі медіа.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп особисто зателефонував засновнику компанії SpaceX Ілону Маску з вимогою скасувати обмеження швидкості та роботи Starshield - військової версії супутникової системи Starlink для українських військових.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що ситуація зі Starlink під час війни в Україні посилила занепокоєння Оттави залежністю від іноземних технологій. Він наголосив на необхідності диверсифікувати постачальників, щоб захистити суверенітет країни.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що швидкість роботи Starlink та Starshell досі не відновлена, а постачання ракет-перехоплювачів для захисту від російських балістичних атак затримується.

Американська влада протягом багатьох років зверталася до компанії SpaceX із проханнями обмежувати або розширювати роботу супутникового зв’язку Starlink у різних країнах, зокрема в Україні, Ірані, Ємені та Лівані.

Читай нас у