美国国会议员呼吁五角大楼向乌克兰提供使用“星链”（Starlink）和“星盾”（Starshield）的保障

美国众议院议员呼吁国防部长皮特·哈格塞特延长“星盾”（Starshield）卫星系统的合同，并在近期通信中断后，恢复乌克兰对“星链”（Starlink）和“星盾”的全面访问权限。 议员们强调，限制卫星服务可能会削弱乌克兰的国防能力，并给平民带来额外风险。

国会议员呼吁恢复无网速限制的卫星服务，确保必要的地理覆盖范围（特别是俄罗斯领空），并保障从商业网络“星链”向政府系统“星盾”的平稳过渡。

据立法者称，乌克兰军队正在利用这些系统执行至关重要的任务。

“乌克兰武装部队依赖这些服务进行指挥与控制、情报共享、战场通信以及无人机系统操控，”他们强调道。

该呼吁还指出，通信质量下降、地理覆盖范围缩小或卫星服务中断，都可能对作战进程产生负面影响。

国会议员们认为，此类限制削弱了乌克兰的军事能力，使俄军获得作战优势，并危及平民生命。

“当服务可用性、覆盖范围及其有效性直接影响乌克兰的自卫能力时，相关决策不应完全由私营服务提供商自行决定，”立法者指出。

除了恢复对卫星通信的全面访问外，美国国会议员还呼吁美国国防部评估行使《国防生产法》第一章所规定权力的可能性。

该法案允许美国联邦政府要求企业优先处理政府订单。

立法者认为，应将相关授权与现行合同机制一并考虑。据他们称，这将有助于确保乌克兰获得开展合法军事行动所需的可靠带宽、适当的服务水平和地理覆盖范围。

立法者们在声明中还强调，支持乌克兰对美国和欧洲的安全至关重要。

“美国和欧洲已对乌克兰的国防进行了大量投资，因为俄罗斯的胜利将危及我们的安全。 这些投资不应因通信基础设施的中断而付诸东流——乌克兰军队依赖于该基础设施，而如果这些中断是可以避免的，”国会议员们总结道。

因此，美国立法者要求五角大楼确保乌克兰卫星通信的稳定性，并探讨相关机制以降低“星链”（Starlink）和“星盾”（Starshield）系统运行中断的风险。

美国立法者致五角大楼负责人及美国国防部的信函中提到了这一点。

“星链”和“星盾”卫星通信系统已在时速超过161公里的行驶状态下投入运行。乌克兰国防部在接受媒体采访时透露了这一消息。

需要指出的是，美国总统唐纳德·特朗普曾亲自致电SpaceX公司创始人埃隆·马斯克，要求取消针对Starshield（即面向乌克兰军方的Starlink卫星系统军用版）的速度限制及运行限制。

加拿大总理马克·卡尼表示，乌克兰战争期间“星链”系统的情况加剧了渥太华对依赖外国技术的担忧。他强调，为了保护国家主权，有必要实现供应商多元化。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基透露，Starlink和Starshell的运行速度至今尚未恢复，而用于防御俄罗斯弹道导弹袭击的拦截导弹供应也出现延误。

多年来，美国当局曾多次要求SpaceX公司限制或扩大Starlink卫星通信在各国（特别是乌克兰、伊朗、也门和黎巴嫩）的运营范围。

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