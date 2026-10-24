Kongresmeni ze Stanów Zjednoczonych wezwali Pentagon do udzielenia Ukrainie gwarancji dostępu do systemów Starlink i Starshield

Członkowie Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych wezwali ministra obrony Pita Hagseta do przedłużenia umowy dotyczącej systemu satelitarnego Starshield oraz przywrócenia Ukrainie pełnego dostępu do sieci Starlink i Starshield po niedawnych zakłóceniach w łączności. Ustawodawcy podkreślają, że ograniczenia w świadczeniu usług satelitarnych mogą osłabić zdolności obronne Ukrainy i stworzyć dodatkowe zagrożenia dla ludności cywilnej.

Kongresmeni wezwali do przywrócenia świadczenia usług satelitarnych bez ograniczeń prędkości, zapewnienia niezbędnego zasięgu geograficznego, w szczególności nad terytorium Rosji, oraz zagwarantowania płynnego przejścia z komercyjnej sieci Starlink do rządowego systemu Starshield.

Według ustawodawców ukraińskie siły zbrojne wykorzystują te systemy do realizacji zadań o krytycznym znaczeniu.

„Ukraińskie siły zbrojne polegają na tych usługach w zakresie dowodzenia i kontroli, wymiany danych wywiadowczych, łączności na polu bitwy oraz sterowania systemami bezzałogowymi” – podkreślili.

W apelu zaznaczono również, że pogorszenie jakości łączności, ograniczenie zasięgu geograficznego lub zakłócenia w dostępie do usług satelitarnych mogą negatywnie wpłynąć na przebieg działań bojowych.

Zdaniem kongresmenów takie ograniczenia osłabiają potencjał wojskowy Ukrainy, dają rosyjskim siłom przewagę operacyjną i zagrażają życiu ludności cywilnej.

„Decyzje dotyczące dostępności usług, zasięgu i ich skuteczności nie powinny pozostawać wyłącznie w gestii prywatnego dostawcy, skoro mają one bezpośredni wpływ na zdolność Ukrainy do obrony” – zaznaczyli ustawodawcy.

Oprócz przywrócenia pełnego dostępu do łączności satelitarnej amerykańscy kongresmeni wezwali Departament Obrony USA do oceny możliwości wykorzystania uprawnień przewidzianych w sekcji I ustawy o produkcji obronnej.

Ustawa ta pozwala rządowi federalnemu USA wymagać od firm, aby traktowały zamówienia rządowe priorytetowo.

Zdaniem ustawodawców odpowiednie uprawnienia należy rozpatrywać w połączeniu z obowiązującymi mechanizmami kontraktowymi. To, jak twierdzą, pomogłoby zagwarantować Ukrainie niezawodny dostęp do niezbędnej przepustowości, odpowiedniego poziomu obsługi oraz zasięgu geograficznego niezbędnego do prowadzenia legalnych operacji wojskowych.

W swoim oświadczeniu ustawodawcy podkreślili również znaczenie wsparcia dla Ukrainy dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych i Europy.

„Stany Zjednoczone i Europa poczyniły znaczne inwestycje w obronę Ukrainy, ponieważ zwycięstwo Rosji zagroziłoby naszemu bezpieczeństwu. Inwestycje te nie powinny zostać zniweczone przez zakłócenia w funkcjonowaniu infrastruktury komunikacyjnej, od której zależą ukraińskie siły zbrojne, jeśli takich zakłóceń można uniknąć” – podsumowali kongresmeni.

W związku z tym amerykańscy ustawodawcy domagają się od Pentagonu zapewnienia stabilności łączności satelitarnej dla Ukrainy oraz rozważenia mechanizmów, które zmniejszą ryzyko zakłóceń w działaniu systemów Starlink i Starshield.

O tym mowa w apelu amerykańskich ustawodawców skierowanym do szefa Pentagonu i Ministerstwa Obrony USA.

Systemy łączności satelitarnej Starlink i Starshield rozpoczęły działanie podczas lotu z prędkością ponad 161 km/h. Poinformowało o tym Ministerstwo Obrony Ukrainy w komentarzu dla mediów.

Przypomnijmy, że prezydent USA Donald Trump osobiście zadzwonił do założyciela firmy SpaceX, Elona Muska, żądając zniesienia ograniczeń prędkości i działania Starshield – wojskowej wersji systemu satelitarnego Starlink przeznaczonej dla ukraińskich sił zbrojnych.

Premier Kanady Mark Carney stwierdził, że sytuacja związana z systemem Starlink w czasie wojny na Ukrainie pogłębiła obawy Ottawy dotyczące uzależnienia od zagranicznych technologii. Podkreślił konieczność dywersyfikacji dostawców w celu ochrony suwerenności kraju.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że prędkość działania systemów Starlink i Starshell nadal nie została przywrócona, a dostawy rakiet przechwytujących służących do ochrony przed rosyjskimi atakami balistycznymi są opóźnione.

Władze amerykańskie od wielu lat zwracały się do firmy SpaceX z prośbami o ograniczenie lub rozszerzenie działania sieci satelitarnej Starlink w różnych krajach, w szczególności na Ukrainie, w Iranie, Jemenie i Libanie.

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