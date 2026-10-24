США роками просили SpaceX вмикати та вимикати Starlink у різних країнах, — Reuters

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Американська влада протягом багатьох років зверталася до компанії SpaceX із проханнями обмежувати або розширювати роботу супутникового зв’язку Starlink у різних країнах, зокрема в Україні, Ірані, Ємені та Лівані.

За даними агентства, під час президентства Джо Байдена американські чиновники намагалися обмежити використання супутникового зв’язку озброєними угрупованнями, пов’язаними з Іраном. Водночас Вашингтон працював над розширенням доступу українських військових до Starlink.

Адміністрація Дональда Трампа також обговорювала можливість надання супутникового зв’язку на території Ірану.

Ці відомості набувають особливого значення на тлі нинішньої суперечки щодо обмеження роботи Starshield в Україні.

Розслідування Reuters свідчить, що взаємодія американської влади зі SpaceX з питань супутникового зв’язку триває вже кілька років, а доступ до таких технологій може залежати від політичних і військових обставин.

Про це свідчить нове розслідування Reuters.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп особисто зателефонував засновнику компанії SpaceX Ілону Маску з вимогою скасувати обмеження швидкості та роботи Starshield - військової версії супутникової системи Starlink для українських військових.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що ситуація зі Starlink під час війни в Україні посилила занепокоєння Оттави залежністю від іноземних технологій. Він наголосив на необхідності диверсифікувати постачальників, щоб захистити суверенітет країни.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що швидкість роботи Starlink та Starshell досі не відновлена, а постачання ракет-перехоплювачів для захисту від російських балістичних атак затримується.

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