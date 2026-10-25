Росія хоче залишити українців без світла, води й газу перед зимою — El País

Росія прагне посилити тиск на українців напередодні зими й залишити міста без світла, води та газу. Таку мету Кремля описало іспанське видання El País у матеріалі про ситуацію в Україні, постійні російські атаки та напруження у відносинах Києва з Вашингтоном. Журналісти також побували поблизу Краматорська й розповіли, чому погана погода ускладнює роботу українських операторів дронів.

Україна наближається до зими на тлі російських ударів і невизначеності щодо подальшої підтримки з боку США. Як пише El País, на шляху до справедливого й тривалого миру стоять не лише вимоги Кремля, а й рішення, які ухвалюють на міжнародному рівні. Видання звертає увагу на напруження у відносинах між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом. Серед причин — повідомлення про можливе обмеження обміну розвідувальними даними, перебої в роботі Starlink, яким користуються українські військові, а також домовленість США та Росії щодо постачання дизельного пального попри санкції проти Москви.

За оцінкою журналістів, Зеленський відчуває себе зрадженим американським лідером, але водночас намагається не загострювати відносини з Вашингтоном. Київ продовжує шукати можливості для переговорів і намагається домогтися домовленостей, які могли б зменшити російські удари по енергетичній інфраструктурі. Однак найбільше від міжнародних суперечок і російських атак потерпають звичайні люди. У великих містах, зокрема Києві та Харкові, постійні обстріли ускладнюють повсякденне життя. Перебої з базовими послугами стають дедалі звичнішими, а ознак швидкого поліпшення ситуації поки немає.

Росія хоче позбавити українців базових послуг

El País пише, що головною метою Москви напередодні зими може бути позбавлення українців доступу до води, електроенергії та газу. Удари по енергетичних об’єктах загрожують не лише стабільній роботі електромереж, а й опаленню та водопостачанню в містах. У матеріалі також згадують спроби домовитися про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. За оцінкою видання, сподівання на таке перемир’я виявилися марними: Москва не погодилася на запропоновані умови, а атаки продовжилися.

На цьому тлі Україна стикається з додатковими труднощами. Журналісти зазначають, що Києву бракує озброєння та фінансування, необхідних для ефективної протидії російським ракетам і реактивним дронам. Водночас європейські союзники поки не змогли забезпечити такого тиску на Росію, який зупинив би її військову агресію.

На Донбасі росіяни повільно просуваються вперед

Журналісти El País побували на командному пункті українських військових поблизу Краматорська. За їхніми спостереженнями, лінія фронту на цій ділянці суттєво не змінюється, однак бої тривають, а російська армія продовжує шукати можливості для просування. Заступник командира батальйону на ім’я Роман розповів журналістам, що дощова погода заважає українським операторам безпілотників. Через це їм складніше виявляти російських військових і завдавати ударів по їхніх позиціях.

Водночас така погода допомагає російській піхоті пересуватися на землі. За словами військового, російська армія має більше особового складу та ресурсів, ніж українські підрозділи на цій ділянці фронту. «Вони рухаються повільно, але рухаються», — передає видання слова Романа.

Військовий також розповів, що російські сили продовжують намагатися захопити Краматорськ — найбільше місто Донецької області, яке залишається під контролем України. За його оцінкою, російський президент Володимир Путін не збирається відмовлятися від цієї мети.Це викликає занепокоєння серед українських військових. Вони побоюються, що Краматорськ може повторити долю Бахмута та інших міст Донбасу, які зазнали масштабних руйнувань під час бойових дій.

Українські військові залежать від роботи дронів

У матеріалі El País окремо наголошують на ролі безпілотників у сучасній війні. Вони стали одним із головних інструментів розвідки та ураження цілей з обох боків фронту. Українські військові використовують дрони, щоб стежити за переміщенням російських підрозділів і завдавати ударів по їхніх позиціях. Однак погода може суттєво впливати на ефективність таких операцій. Коли через дощ та інші несприятливі умови безпілотники складніше запускати й використовувати, російська піхота отримує більше можливостей для пересування.

Журналісти також звертають увагу на постійні російські удари по українських містах і дорогах. Для захисту від дронів на окремих ділянках встановлюють спеціальні сітки, але вони не можуть повністю зупинити атаки.

Попри складну ситуацію, Україна продовжує розвивати власне виробництво безпілотників. За даними видання, українська промисловість створює дедалі сучасніші системи, які дають змогу вражати цілі далеко за межами лінії фронту.

США просувають новий мирний план

На тлі бойових дій тривають спроби відновити переговори про завершення війни. Окремо видання The Economist повідомило про можливі умови нового американського мирного плану. За інформацією журналу, пропозиції передбачають створення демілітаризованої зони на Донбасі та відмову України від вступу до НАТО. Натомість Київ може отримати інвестиційну підтримку та перспективу членства в Європейському Союзі.

Для Росії, за даними The Economist, план може передбачати послаблення санкцій, відновлення частини економічних і політичних зв’язків із Заходом та можливість нових комерційних домовленостей зі США. Також обговорюється варіант відновлення постачання російського газу до Європи. Водночас повного тексту пропозицій у відкритому доступі немає, а наведені умови не означають, що сторони вже погодилися на них. Тому остаточні параметри можливого плану залишаються невідомими.

Поки дипломати шукають варіанти переговорів, російські війська продовжують наступальні дії та атаки на українську інфраструктуру. За оцінкою El País, поєднання військового тиску, проблем із базовими послугами та невизначеності щодо міжнародної підтримки робить наближення зими особливо складним для України. Про це пише El Pais, коментуючи дії влади США.

В Україні продовжують діяти ліміти на роботу військового Starlink, попри заяву президента США Дональда Трампа про їх скасування. Про це повідомив радник президента України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий поїхати на саміт G20 у Флориді, якщо президент США Дональд Трамп запросить Україну та там буде можливість обговорити мирні домовленості за участю Володимира Путіна. Однак наразі Київ не отримував запрошення на такий формат зустрічі. Також Зеленський очікує на звіт спецпредставника США Стіва Віткоффа про його переговори з російським лідером і повідомив про можливу зустріч технічних переговорних команд на початку листопада в ОАЕ.

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