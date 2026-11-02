Комітет Палати громад розкритикував стратегію Британії щодо Китаю — The Guardian

Комітет Палати громад Великої Британії з питань бізнесу, інновацій, науки і торгівлі заявив, що уряд не сформував цілісної стратегії у відносинах із Китаєм. У звіті депутати попередили: без самостійного курсу Лондон ризикує опинитися під впливом рішень Вашингтона або Пекіна. Про це повідомляє The Guardian.

Голова комітету, лейборист Ліам Бірн, заявив, що непослідовний підхід уряду не дає британському бізнесу змоги планувати роботу та створює ризики для торгівлі з Євросоюзом. За висновком комітету, влада не спромоглася ані забезпечити комерційні можливості для британських компаній, ані контролювати зростання непрорахованих ризиків у відносинах із КНР.

Інвестиції та торговельний захист

Депутати запропонували встановити нові правила для економічних відносин із Китаєм. Зокрема, у звіті рекомендують визначити «червону зону» галузей, закритих для китайських інвестицій, а також «зелену зону» секторів, де торгівлю варто заохочувати.

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Комітет також закликав готувати торговельні інструменти для протидії недобросовісній конкуренції, зокрема потенційні мита на китайські електромобілі. Даунінг-стріт не виключав такого кроку. Міністр у справах бізнесу Джонатан Рейнольдс раніше заявляв, що рішення ухвалюватимуть відповідно до інтересів країни.

Ризик віддалення від ЄС

У звіті згадано рішення у березні заблокувати будівництво заводу вітроенергетики в Шотландії вартістю 1,5 млрд фунтів стерлінгів, яке планувала китайська компанія Ming Yang. Після багаторічних переговорів проєкт зупинили через неуточнені безпекові ризики. Комітет також відніс до проявів реактивного та непрозорого підходу екстрене взяття під контроль British Steel, що належала китайським власникам.

Депутати наголосили, що ЄС уже запровадив мита на китайські електромобілі, обмежив кількість гібридних авто, які можна імпортувати з Китаю, та розглядає механізм блокування поставок у разі використання Пекіном торгівлі як інструменту тиску. На думку Бірна, Велика Британія має бути готовою розглянути динамічне узгодження з підходом ЄС, зокрема щодо мит на електромобілі, аби британські компанії не втратили доступ до європейських виробничих контрактів.

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