У Польщі з 5 листопада змінять правила боротьби з мобінгом — RMF24

У Польщі 5 листопада 2026 року набудуть чинності зміни до трудового законодавства щодо мобінгу та дискримінації на роботі. Нові норми спрощують визначення мобінгу, встановлюють вищі мінімальні компенсації та розширюють обов’язки роботодавців, повідомляє RMF24.

Спрощене визначення мобінгу

Мобінгом вважатимуть наполегливе переслідування працівника, тобто поведінку, що повторюється, поновлюється або має постійний характер. Для визнання таких дій мобінгом більше не потрібно буде доводити конкретний намір кривдника або те, що поведінка призвела до розладу здоров’я працівника.

Зміни охоплюватимуть фізичну, вербальну та невербальну поведінку. Серед прикладів можливих проявів мобінгу названо приниження, залякування, висміювання, необґрунтовану критику, перешкоджання виконанню службових обов’язків, ізоляцію в колективі та дії, спрямовані на витіснення людини з професійного середовища.

Порушником може бути не лише безпосередній керівник, а й колега, підлеглий, працівник на рівній посаді або група осіб. Водночас обґрунтований контроль виконання обов’язків і конструктивна критика самі по собі не вважатимуться мобінгом.

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Мінімальні виплати та захист від дискримінації

Мінімальна компенсація за мобінг становитиме шестикратний розмір мінімальної зарплати. За мінімальної оплати праці у 2026 році на рівні 4806 злотих брутто це щонайменше 28 836 злотих. Остаточну суму визначатимуть з урахуванням обставин конкретної справи.

Закон також передбачає захист від дискримінації через зв’язок з іншою людиною та через помилково приписану працівникові характеристику. За разове порушення принципу рівного ставлення мінімальна компенсація дорівнюватиме мінімальній зарплаті, а за неодноразову дискримінацію — потрійному її розміру.

Нові вимоги до роботодавців

Роботодавці мають систематично запобігати мобінгу, дискримінації та іншим порушенням гідності працівників: проводити профілактичні й освітні заходи, реагувати на скарги, виявляти порушення та підтримувати постраждалих. Компанії, де працюють щонайменше 10 осіб, матимуть шість місяців після набуття законом чинності для запровадження необхідних процедур і оновлення внутрішніх документів — до 5 травня 2027 року.

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