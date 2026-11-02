5 listopada 2026 roku wejdą w życie zmiany w polskim prawie pracy dotyczące mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy. Nowe przepisy upraszczają definicję mobbingu, ustanawiają wyższe minimalne odszkodowania i rozszerzają obowiązki pracodawców, informuje RMF24.

Uproszczona definicja mobbingu

Za mobbing będzie uznawane uporczywe nękanie pracownika, czyli zachowanie powtarzające się, odnawiające się lub mające charakter ciągły. Aby uznać takie działania za mobbing, nie będzie już konieczne udowodnienie konkretnego zamiaru sprawcy ani tego, że zachowanie doprowadziło do rozstroju zdrowia pracownika.

Zmiany obejmą zachowania fizyczne, werbalne i niewerbalne. Wśród przykładów możliwych przejawów mobbingu wymieniono poniżanie, zastraszanie, wyśmiewanie, nieuzasadnioną krytykę, utrudnianie wykonywania obowiązków służbowych, izolowanie w zespole oraz działania mające na celu wyparcie danej osoby ze środowiska zawodowego.

Sprawcą może być nie tylko bezpośredni przełożony, lecz także współpracownik, podwładny, pracownik na równorzędnym stanowisku lub grupa osób. Jednocześnie uzasadniona kontrola wykonywania obowiązków i konstruktywna krytyka same w sobie nie będą uznawane za mobbing.

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Minimalne świadczenia i ochrona przed dyskryminacją

Minimalne odszkodowanie za mobbing będzie wynosić sześciokrotność minimalnego wynagrodzenia. Przy minimalnym wynagrodzeniu w 2026 roku na poziomie 4806 złotych brutto będzie to co najmniej 28 836 złotych. Ostateczna kwota zostanie ustalona z uwzględnieniem okoliczności konkretnej sprawy.

Ustawa przewiduje również ochronę przed dyskryminacją ze względu na związek z inną osobą oraz z powodu cechy błędnie przypisanej pracownikowi. Za jednorazowe naruszenie zasady równego traktowania minimalne odszkodowanie będzie równe minimalnemu wynagrodzeniu, a za wielokrotną dyskryminację — trzykrotności tej kwoty.

Nowe wymogi dla pracodawców

Pracodawcy muszą systematycznie zapobiegać mobbingowi, dyskryminacji i innym naruszeniom godności pracowników: prowadzić działania profilaktyczne i edukacyjne, reagować na skargi, wykrywać naruszenia oraz wspierać osoby poszkodowane. Firmy zatrudniające co najmniej 10 osób będą miały sześć miesięcy od wejścia ustawy w życie na wdrożenie niezbędnych procedur i aktualizację dokumentów wewnętrznych — do 5 maja 2027 roku.

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