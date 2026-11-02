波兰将于11月5日起修改反职场欺凌规则——RMF24

波兰有关职场欺凌和工作场所歧视的劳动法修正案将于2026年11月5日生效。新规定简化了职场欺凌的定义，设定了更高的最低赔偿标准，并扩大了雇主的义务，RMF24报道。

简化职场欺凌的定义

对员工持续的骚扰将被视为职场欺凌，即反复发生、重新发生或具有持续性质的行为。认定此类行为构成职场欺凌时，将不再需要证明侵害者具有具体意图，也不再需要证明该行为导致员工健康受损。

修正案将涵盖身体、言语和非言语行为。可能构成职场欺凌的表现包括羞辱、恐吓、嘲笑、无理批评、妨碍履行工作职责、在集体中孤立他人，以及旨在将某人排挤出职业环境的行为。

侵害者不仅可能是直接主管，也可能是同事、下属、处于同等职位的员工或一群人。同时，对履职情况进行合理监督和建设性批评本身不会被视为职场欺凌。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

最低赔偿与反歧视保护

职场欺凌的最低赔偿金额将为最低工资的六倍。按照2026年最低工资为税前4806兹罗提计算，赔偿金额至少为28,836兹罗提。最终金额将根据具体案件的情况确定。

该法律还规定，对因与他人存在关联以及因被错误归于员工的特征而遭受的歧视提供保护。对于一次性违反平等对待原则的行为，最低赔偿将等于最低工资；对于多次歧视，则为最低工资的三倍。

对雇主的新要求

雇主必须系统性地预防职场欺凌、歧视及其他侵犯员工尊严的行为：开展预防和教育活动、回应投诉、发现违规行为并支持受害者。雇佣至少10人的公司将在法律生效后有六个月时间实施必要程序并更新内部文件——截至2027年5月5日。

关注我们在