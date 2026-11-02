5 ноября 2026 года в Польше вступят в силу изменения в трудовом законодательстве, касающиеся моббинга и дискриминации на работе. Новые нормы упрощают определение моббинга, устанавливают более высокие минимальные компенсации и расширяют обязанности работодателей, сообщает RMF24.

Упрощенное определение моббинга

Моббингом будет считаться настойчивое преследование работника, то есть поведение, которое повторяется, возобновляется или носит постоянный характер. Для признания таких действий моббингом больше не потребуется доказывать конкретное намерение нарушителя или то, что поведение привело к расстройству здоровья работника.

Изменения будут охватывать физическое, вербальное и невербальное поведение. Среди примеров возможных проявлений моббинга названы унижение, запугивание, высмеивание, необоснованная критика, препятствование выполнению служебных обязанностей, изоляция в коллективе и действия, направленные на вытеснение человека из профессиональной среды.

Нарушителем может быть не только непосредственный руководитель, но и коллега, подчиненный, работник на равной должности или группа лиц. В то же время обоснованный контроль выполнения обязанностей и конструктивная критика сами по себе не будут считаться моббингом.

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Минимальные выплаты и защита от дискриминации

Минимальная компенсация за моббинг составит шестикратный размер минимальной заработной платы. При минимальной оплате труда в 2026 году на уровне 4806 злотых брутто это будет не менее 28 836 злотых. Окончательная сумма будет определяться с учетом обстоятельств конкретного дела.

Закон также предусматривает защиту от дискриминации в связи с другим человеком и из-за характеристики, ошибочно приписанной работнику. За однократное нарушение принципа равного обращения минимальная компенсация будет равна минимальной заработной плате, а за неоднократную дискриминацию — ее трехкратному размеру.

Новые требования к работодателям

Работодатели должны систематически предотвращать моббинг, дискриминацию и другие нарушения достоинства работников: проводить профилактические и образовательные мероприятия, реагировать на жалобы, выявлять нарушения и поддерживать пострадавших. Компании, в которых работают не менее 10 человек, получат шесть месяцев после вступления закона в силу для внедрения необходимых процедур и обновления внутренних документов — до 5 мая 2027 года.

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