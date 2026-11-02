下议院委员会批评英国对华战略——《卫报》

英国下议院商业、创新、科学和贸易委员会表示，政府尚未形成一项完整的对华关系战略。议员们在报告中警告称，如果没有独立路线，伦敦可能会受到华盛顿或北京决策的影响。据《卫报》报道。

委员会主席、工党议员利亚姆·伯恩表示，政府不连贯的做法使英国企业无法规划经营，并给与欧盟的贸易带来风险。委员会认为，当局既未能为英国企业保障商业机会，也未能控制对华关系中未经测算风险的增加。

投资与贸易保护

议员们提议为与中国的经济关系制定新规则。具体而言，报告建议划定禁止中国投资的行业“红区”，以及应鼓励贸易的领域“绿区”。

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委员会还呼吁准备贸易工具以应对不公平竞争，其中包括可能对中国电动汽车征收关税。唐宁街并未排除采取这一步骤。商务大臣乔纳森·雷诺兹此前表示，相关决定将根据国家利益作出。

与欧盟渐行渐远的风险

报告提到，3月作出了一项决定，阻止中国公司明阳计划在苏格兰建设一座价值15亿英镑的风电厂。经过多年的谈判，该项目因未具体说明的安全风险而被叫停。委员会还将紧急接管由中国业主所有的英国钢铁公司视为反应式且不透明做法的表现。

议员们强调，欧盟已经对中国电动汽车征收关税，限制可从中国进口的混合动力汽车数量，并正在考虑一项机制：如果北京将贸易用作施压工具，则阻止供应。伯恩认为，英国应准备考虑与欧盟的做法进行动态协调，包括在电动汽车关税方面，以免英国企业失去获得欧洲生产合同的机会。

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