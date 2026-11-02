挪威法院允许重新评估布雷维克精神状况——RMF24

挪威法院允许在安德斯·布雷维克第三次申请假释一案中重新评估其精神状况。此前曾指出这名被判刑者存在再次实施暴力的高风险的同一批专家将进行评估，RMF24报道称。

审理最早可能于2027年进行

布雷维克于2020年首次申请假释，三年后第二次申请。两项申请均在分析心理学家的结论后被驳回。法院对其第三次申请的审理最早将于2027年初开始。

2012年，布雷维克被判处21年forvaring，这是一种挪威特殊监禁形式，最低刑期为10年。最低刑期届满后，囚犯可以申请提前释放，但必须证明其不再对社会构成威胁。

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刑期可能延长

2032年，布雷维克被判处的21年刑期将届满，但如果法院认定被判刑者对社会构成严重威胁，forvaring刑罚可每五年延长一次。挪威监狱服务学校KRUS副校长克里斯蒂安·米奥兰表示，为使布雷维克继续被隔离，检察官必须说服法院存在现实威胁。该专家认为，鉴于目前有关布雷维克立场的信息，他获释的可能性极低。

2011年7月22日，布雷维克在奥斯陆政府办公区制造爆炸，造成8人死亡。随后，他杀害了乌特岛青年夏令营的69名参与者。袭击共造成77人死亡，300多人受伤。

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