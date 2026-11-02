国际足联（FIFA）承诺全额承担其主席詹尼·因凡蒂诺在美国的税务义务。他在美国逗留的三年间，总支付金额将达到约400万美元。

该决定于2024年5月在国际足联管理层薪酬委员会会议上通过。 与此同时，尽管该组织有义务披露向最高管理层支付的薪酬信息，但关于这项税收优惠的信息并未纳入其公开的财务报表中。因凡蒂诺的年薪约为600万美元。

该媒体还查明，国际足联还承担了主席及其家人的其他开支。 具体而言，国际足联每年花费约60万美元为因凡蒂诺在迈阿密租用住宅，支付他在瑞士的住房费用，并在世界杯期间为其妻子提供安保服务。 该组织还向安保公司GRIZ支付了数十万美元的服务费。

此外，国际足联的新政策扩大了管理层接受礼品、VIP邀请以及使用私人飞机的权限。同时，还首次为咨询委员会负责人设立了固定津贴。

国际足联表示，所有决定均依据内部规章和现行法律法规作出，向管理层支付的款项均经过独立审计。与此同时，该组织拒绝透露与因凡蒂诺达成的税务协议的具体细节。

值得注意的是，詹尼·因凡蒂诺将于2027年3月竞选连任国际足联主席。

《纽约时报》援引相关文件和消息人士的话报道了这一消息。

因凡蒂诺表示获得了足球界大多数人的支持——安纳多卢通讯社报道。

欧足联可能在下周确定国际足联主席因凡蒂诺的竞选对手——《卫报》。

因凡蒂诺就吸引投资者参与国际足联商业权益的计划致歉——《国家报》。

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