英国首相安迪·伯纳姆正准备在比利时布鲁塞尔讨论一揽子与欧盟达成的协议，内容涉及农产品贸易、排放交易体系和青年签证。预计双方将在11月20日与欧洲领导人会晤期间宣布这些协议。据《卫报》报道，双方官员已接近就三项协议的文本达成一致，但部分细节仍需最终敲定。

伯纳姆将与欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩和欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔会面。部分条款可能要到2028年才会生效。首相表示，这一揽子协议可使英国经济增加170亿英镑，或增长0.4%。

农产品贸易和动物

英国政府估计，到2040年，这项农业协议的潜在价值将超过50亿英镑。根据拟议规则，英国公司和旅客将不再需要证书即可将包括宠物在内的活体动物运往欧洲。计划向将宠物带入欧盟的人发放宠物护照，这将消除每次出行前办理文件的需要。

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在过渡期内，英国生产商可能获准销售欧盟法律禁止的某些商品，包括某些农药。该协议还将开放其他商品贸易，包括活体软体动物和苏格兰三文鱼。

排放和青年签证

另一项协议将确保英国获得进入欧盟排放交易体系的机会。作为交换，伦敦将向欧盟支付数十亿英镑，以避免适用将于1月生效的跨境碳税。

双方还在讨论一项面向数万名30岁以下人士的青年交流计划。该计划提供在英国和欧盟境内居住、工作和旅行的签证。计划为每个欧盟成员国设定单独配额。英国同时寻求建立一种机制：如果某个欧盟国家拒绝提供其签证配额，英国将不向英国人发放前往该国的签证。

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