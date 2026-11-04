民主党人丽贝卡·本内特预计将在新泽西州第7国会选区的美国众议院选举中击败现任共和党众议员小汤姆·基恩。据《国会山报》援引Decision Desk HQ的预测，本内特领先对手22个百分点。

截至周二21时46分，在76%的选票完成统计时，本内特获得60.3%的选票，基恩获得38.3%。该选区被视为民主党赢得席位的一个有希望的机会：在2024年总统选举中，唐纳德·特朗普仅以2个百分点的优势在这里获胜。

本内特的竞选活动

本内特此前曾在医疗保健领域担任管理职务，并在美国海军担任直升机飞行员。在竞选期间，她没有过多聚焦基恩缺席华盛顿一事，而是强调生活成本以及商品和服务的可负担性。她还将对手与总统唐纳德·特朗普联系起来。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

基恩缺席华盛顿

小汤姆·基恩从3月到6月底一直未出现在国会大厦。他的办公室数月来没有披露详情，只表示这名国会议员有健康问题，并将很快返回。基恩在共和党内的同事也称，他们不知道他在哪里，也不知道他发生了什么事。

回归后，基恩表示自己曾接受抑郁症治疗。据他所说，医生建议他留在医院，而他原本认为短暂的住院时间被延长了。小基恩是新泽西州前州长托马斯·基恩的儿子，后者在20世纪80年代领导该州。基恩于2022年赢得该席位，并在2024年以微弱优势连任。根据Decision Desk HQ的预测，他谋求第三个任期的尝试将不会成功。

关注我们在