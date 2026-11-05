英国将就共享电动自行车规则举行咨询——《卫报》

英国交通部计划就为共享电动自行车服务引入全国性规则举行咨询。这些规则将涉及停车标准、租赁自行车车队规模以及对运营商可能提出的保险要求。

据《卫报》报道，这一倡议旨在取代目前自行车公司与地方议会之间不同安排组成的制度。在一些地区，Lime、Forest和Voi服务的自行车只能停放在专门指定的位置，而其他地区的规定则较为宽松。

停车与安全

停放不当的电动自行车可能阻塞人行道，主要给轮椅使用者、推婴儿车的人以及视障人士带来困难。咨询还将涵盖骑行期间的反社会和违法行为，包括闯红灯、未成年人或醉酒人士使用自行车。

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政府将审议有关特定地区租赁自行车车队规模的建议，以避免过度聚集。还可能要求运营商购买保险，以便被共享电动自行车使用者撞到的人能够索赔。

城市权限

其他议题包括，是否赋予地方议会和市长就租赁费率作出决定的权限，以及要求公司共享数据以便监管和交通规划。共享电动自行车租赁系统于2018年在英国出现，并在伦敦尤其迅速地普及。根据一项估计，截至2025年9月的一年中，超过260万英国人使用了这些服务。

交通大臣海蒂·亚历山大表示，这类服务帮助人们在城市中出行，促进体育活动并减少排放，但必须考虑社区的需求。在伦敦，同时正考虑将权限授予市长萨迪克·汗和伦敦交通局，以统一目前因城市不同区而有所差异的规则。

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