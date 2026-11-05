W Wielkiej Brytanii Ministerstwo Transportu planuje przeprowadzić konsultacje w sprawie wprowadzenia ogólnokrajowych zasad dla usług wypożyczania rowerów elektrycznych. Będą one dotyczyć standardów parkowania, wielkości flot rowerów na wynajem oraz możliwych wymogów ubezpieczeniowych dla operatorów.

Jak informuje The Guardian, inicjatywa ma zastąpić obecny system różnych porozumień między firmami rowerowymi a lokalnymi radami. W niektórych rejonach rowery usług Lime, Forest i Voi można pozostawiać wyłącznie w specjalnie wyznaczonych miejscach, podczas gdy w innych zasady są mniej rygorystyczne.

Parkowanie i bezpieczeństwo

Niewłaściwie zaparkowane rowery elektryczne mogą blokować chodniki, co stwarza trudności przede wszystkim dla użytkowników wózków inwalidzkich, osób z wózkami dziecięcymi oraz osób z niepełnosprawnością wzroku. Konsultacje obejmą również zachowania antyspołeczne i nielegalne podczas jazdy, w tym przejeżdżanie na czerwonym świetle oraz korzystanie z rowerów przez osoby niepełnoletnie lub osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

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Rząd rozważy zalecenia dotyczące wielkości flot rowerów na wynajem w określonych rejonach, aby uniknąć nadmiernego nagromadzenia. Może również zostać wprowadzony wymóg, aby operatorzy posiadali ubezpieczenie, dzięki czemu osoba potrącona przez użytkownika wynajętego roweru elektrycznego będzie mogła dochodzić odszkodowania.

Uprawnienia miast

Wśród innych kwestii jest możliwość przyznania lokalnym radom i burmistrzom uprawnień w zakresie opłat za wynajem, a także zobowiązanie firm do udostępniania danych na potrzeby nadzoru i planowania transportu. Systemy współdzielonego wynajmu rowerów elektrycznych pojawiły się w Wielkiej Brytanii w 2018 roku i szczególnie szybko rozpowszechniły się w Londynie. Według jednego z szacunków w roku do września 2025 roku skorzystało z nich ponad 2,6 mln Brytyjczyków.

Ministra transportu Heidi Alexander oświadczyła, że takie usługi pomagają ludziom poruszać się po miastach, wspierają aktywność fizyczną i ograniczają emisje, jednak muszą uwzględniać potrzeby społeczności. W Londynie równolegle rozważa się przekazanie burmistrzowi Sadiqowi Khanowi oraz Transport for London uprawnień do ujednolicenia zasad, które obecnie różnią się w zależności od dzielnicy miasta.

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