Stolica rosyjskiego przemysłu wydobywczego złota pozostała bez ogrzewania i ciepłej wody

5 listopada w rosyjskim mieście Bodajbo w obwodzie irkuckim doszło do awarii sieci komunalnej, w wyniku której mieszkańcy zostali pozbawieni ogrzewania i ciepłej wody. W tym czasie temperatura powietrza spadła do –20 stopni.

Pełniąca obowiązki burmistrza Walentyna Putria poinformowała, że przyczyną awarii było pęknięcie rurociągu o średnicy 350 mm. Według informacji rosyjskiego Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych (MNS) dostawy ciepła i ciepłej wody udało się przywrócić o godz. 21:50.

Jeszcze 1 listopada lokalne władze poinformowały o przygotowaniu kotłowni do sezonu grzewczego oraz o podjęciu działań mających na celu usunięcie skutków poprzedniej awarii.

Pod koniec stycznia 2026 roku w mieście ogłoszono stan wyjątkowy. Wówczas, podczas mrozów sięgających 40 stopni, zamarzła główna magistrala wodociągowa, co spowodowało zatrzymanie pracy czterech kotłowni.

Bez ogrzewania i zaopatrzenia w wodę pozostało ponad 140 budynków mieszkalnych i dwie szkoły. Według danych Komitetu Śledczego Rosji awaria stanowiła zagrożenie dla życia co najmniej 1321 osób.

Ogrzewanie w budynkach dotkniętych awarią udało się przywrócić dopiero w drugiej połowie lutego.

Bodaibó leży w północno-wschodniej części obwodu irkuckiego, 1095 km od Irkucka. Rejon Bodaibin zapewnia większość wydobycia złota w regionie.

W 2025 roku wydobyto tu 21,3 ton złota, czyli o 11,6% więcej niż rok wcześniej. W pierwszym półroczu 2026 roku wielkość wydobycia wzrosła o kolejne 22%.

Działalnością związaną z wydobyciem złota w rejonie zajmuje się ponad dwadzieścia przedsiębiorstw. Wśród nich znajdują się „Polus”, „Wysokajszyj”, „Druza” oraz grupa „Lenzoloto”.

Przypomnijmy, że w rosyjskim Władywostoku ponad 21 tysięcy mieszkańców pozostało bez ogrzewania i ciepłej wody z powodu uszkodzeń sieci komunalnych. Odłączenie dotknęło 98 budynków wielorodzinnych i trzy obiekty socjalne, poinformowała prokuratura Kraju Primorskiego.

Czytaj nas na