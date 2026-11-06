Золотодобывающая столица России осталась без отопления и горячей воды

В российском городе Бодайбо Иркутской области 5 ноября произошла авария на инженерных сетях, в результате которой местные жители остались без отопления и горячей воды. На тот момент температура воздуха опускалась до –20 градусов.

Исполняющая обязанности мэра Валентина Путря рассказала, что причиной аварии стал прорыв трубопровода диаметром 350 мм. По информации МЧС России, теплоснабжение и подачу горячей воды удалось восстановить в 21:50.

Еще 1 ноября местные власти отчитались о подготовке котельных к отопительному сезону и проведении мероприятий по устранению последствий предыдущей аварии.

В конце января 2026 года в городе был введён режим чрезвычайной ситуации. Тогда во время 40-градусных морозов замерз магистральный водопровод, из-за чего остановились четыре котельные.

Без отопления и водоснабжения остались более 140 жилых домов и две школы. По данным Следственного комитета России, авария создала угрозу жизни как минимум 1321 человека.

Восстановить отопление в домах, пострадавших в результате аварии, удалось лишь во второй половине февраля.

Бодайбо расположено на северо-востоке Иркутской области, в 1095 км от Иркутска. Бодайбинский район обеспечивает основную часть добычи золота в регионе.

В 2025 году здесь добыли 21,3 тонны золота, что на 11,6% больше, чем годом ранее. В первом полугодии 2026 года объемы добычи выросли ещё на 22%.

Золотодобывающей деятельностью в районе занимаются более двух десятков компаний. Среди них — «Полюс», «Высочайший», «Друза» и группа «Лензолото».

Напомним, в российском Владивостоке из-за повреждения коммунальных сетей более 21 тысячи жителей остались без отопления и горячей воды. Отключение коснулось 98 многоквартирных домов и трёх социальных объектов, сообщили в прокуратуре Приморского края.

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