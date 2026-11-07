Глава МИД Канады заявила Лаврову о недопустимости похищения детей и ударов по гражданскому населению

Министр иностранных дел Канады Анита Ананд воспользовалась встречей Группы двадцати, чтобы лично изложить Сергею Лаврову позицию Оттавы по поводу похищения украинских детей, обстрелов гражданского населения и атак на энергетическую инфраструктуру. Она подчеркнула, что по собственной инициативе не пригласила бы главу российского МИД ни на одну встречу.

Об этом в Оттаве заявила министр иностранных дел Канады Анита Ананд.

«На прошлой неделе в Атланте я сидела напротив Сергея Лаврова во время встречи «Группы двадцати». Я бы не пригласила Сергея Лаврова ни на одну канадскую конференцию или конференцию, которую принимает Канада, но, учитывая, что его пригласили на встречу «Группы двадцати», я воспользовалась случаем, чтобы открыто осудить незаконную российскую войну против Украины», — сказала Ананд.

Она добавила, что также обратила внимание главы МИД РФ на «абсолютно безответственные действия, связанные с похищением украинских детей, ударами по украинской энергетической инфраструктуре и многократными обстрелами гражданского населения».

По словам Ананд, она также поговорила с главой МИД Индии о введении режима прекращения огня в Чёрном море.

«Речь шла об объединении этого перемирия с прекращением огня по энергетической инфраструктуре, в том числе и атомной», — отметила глава МИД Канады, сообщает Укринформ.

Ранее Лавров в США пожаловался на Трампа из-за санкций против России.

Министр иностранных дел Великобритании Эд Милибэнд во время встречи глав МИД стран G20 в американском Атланте обратился непосредственно к главе российского МИД Сергею Лаврову, заявив, что Россия является агрессором в войне против Украины и не сможет победить.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи глав МИД стран G20 в США не продемонстрировал никакой готовности к мирным переговорам по прекращению войны в Украине.

Организаторы встречи министров иностранных дел стран G20 в американском Атланте отменили совместную фотосессию из-за отказа представителей ряда государств фотографироваться вместе с главой МИД России Сергеем Лавровым.

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