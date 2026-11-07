Демократы в США обсуждают новую военную помощь Украине в размере 15 млрд долларов — FT

Представители Демократической партии США рассматривают возможность подготовить для Украины пакет военной помощи на сумму около 15 миллиардов долларов. Также в партии обсуждают усиление санкционного давления на Россию, сообщает Financial Times.

По словам инсайдеров, после успеха на промежуточных выборах в США демократы, получившие контроль над обеими палатами Конгресса, планируют более активно поддерживать Украину.

Важно понимать, что, несмотря на укрепление позиций демократов в Конгрессе, внешняя политика США остается под контролем Дональда Трампа. Поэтому законодатели планируют оказывать влияние на поддержку Киева с помощью бюджетных решений и парламентского контроля.

Среди первоочередных задач — помощь энергетическому сектору Украины перед началом зимнего периода. Демократы хотят предусмотреть дополнительное финансирование и другие меры поддержки в ежегодном законе США об оборонной политике, который должен быть принят до истечения срока полномочий нынешнего состава Конгресса.

Еще одним направлением обсуждений является обеспечение Украины ракетами-перехватчиками для противовоздушной обороны, разведывательными данными и поддержка работы спутниковой связи Starlink.

Помимо военной помощи, демократы планируют добиваться пересмотра санкционной политики Вашингтона в отношении Москвы.

Как пишет FT, поводом для этого стало решение Трампа воспользоваться механизмом исключений и ослабить дополнительные ограничения против России на фоне договоренностей о выходе российского дизельного топлива на мировые рынки. В связи с этим законодатели хотят внести изменения в действующее санкционное законодательство.

«Мы исправим закон Грема. Полтора года ушло на попытки ввести санкции против России, а потом все просто отменили», — заявил представитель демократов.

Кроме того, представители партии намерены проверить внешнеполитические решения администрации Трампа и возможные деловые интересы ее представителей. В частности, речь идет о специальном посланнике Стиве Виткоффе и зяте американского президента Джареде Кушнере.

В Белом доме в ответ заявили, что Трамп, Виткофф и Кушнер сосредоточены на завершении войны в Украине и настроены на конструктивное сотрудничество с Конгрессом.

Однако влияние демократов на принятие решений остается ограниченным. Для преодоления президентского вето на законодательные инициативы им понадобится поддержка части республиканцев, пишет FT.

Ранее Трамп отметил готовность Украины и России к мирному соглашению.

Ранее глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров провел в Брюсселе переговоры с представителями Еврокомиссии, США, Великобритании, Франции, Германии, НАТО, Всемирного банка и инвестиционной компании BlackRock.

Рабочие переговоры между Украиной и Россией запланированы на 10–11 ноября в Абу-Даби при посредничестве США. По словам специального представителя президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа, стороны должны обсудить вопросы послевоенной безопасности, деэскалации и гуманитарные вопросы.

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