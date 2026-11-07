美国民主党人正在讨论向乌克兰提供150亿美元的新一轮军事援助——《金融时报》

据《金融时报》报道，美国民主党代表正在考虑为乌克兰筹备一揽子约150亿美元的军事援助。此外，该党还在讨论加强对俄罗斯的制裁压力。

据知情人士透露，在美国中期选举取得胜利后，已掌控国会参众两院的民主党人计划更积极地支持乌克兰。

需要明确的是，尽管民主党在国会中的地位得到加强，但美国的外交政策仍由唐纳德·特朗普掌控。因此，立法者计划通过预算决策和议会监督来推动对基辅的支持。

首要任务之一是在冬季来临前援助乌克兰能源部门。 民主党人希望在即将于本届国会任期结束前通过的美国年度《国防政策法案》中，纳入额外资金及其他支持措施。

讨论的另一个方向是向乌克兰提供用于防空的拦截导弹、情报数据，以及支持“星链”（Starlink）卫星通信的运行。

除军事援助外，民主党人还计划推动重新审视华盛顿对莫斯科的制裁政策。

据《金融时报》报道，此举的起因是特朗普决定利用豁免机制，在关于俄罗斯柴油燃料进入全球市场的协议背景下，放松针对俄罗斯的额外限制。 有鉴于此，立法者希望对现行制裁立法进行修订。

“我们将修正《格雷姆法案》。花了整整一年半的时间试图对俄罗斯实施制裁，结果却被一笔勾销，”一位民主党代表表示。

此外，该党代表还打算审查特朗普政府的外交政策决策及其官员可能存在的商业利益。具体而言，涉及特使史蒂夫·维特科夫和美国总统的女婿贾里德·库什纳。

白宫随即回应称，特朗普、维特科夫和库什纳正致力于结束乌克兰战争，并准备与国会进行建设性合作。

然而，民主党在决策过程中的影响力仍然有限。据《金融时报》报道，若要克服总统对立法提案的否决权，他们需要获得部分共和党人的支持。

此前，特朗普曾表示乌克兰和俄罗斯已做好达成和平协议的准备。

此前，乌克兰对外情报局局长鲁斯泰姆·乌梅罗夫在布鲁塞尔与欧盟委员会、美国、英国、法国、德国、北约、世界银行以及黑石集团（BlackRock）的代表举行了会谈。

在美方斡旋下，乌克兰与俄罗斯的工作性会谈定于11月10日至11日在阿布扎比举行。 据美国总统唐纳德·特朗普的特别代表史蒂夫·维特科夫称，双方将就战后安全、局势降级及人道主义问题进行讨论。

关注我们在