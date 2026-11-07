Трамп побачив готовність України та Росії до мирної угоди

Американський президент Дональд Трамп заявив журналістам, що Україна та Росія вперше виявляють готовність домовитися про завершення війни. За його словами, США продовжують активні дипломатичні переговори, а досягнуті домовленості матимуть важливе значення для всієї Європи.



«Росія та Україна, мабуть, вперше хочуть укласти угоду. Ми проводимо зустрічі. Сьогодні я мав телефонні розмови. Завтра я буду розмовляти», – сказав Трамп перед відльотом на вихідні журналістам, які очікували його у Білого дому.

Президент США не уточнив, із ким саме проводив телефонні переговори та які питання обговорювали сторони. Водночас він висловив переконання, що потенційні мирні домовленості матимуть значно ширше значення, ніж лише припинення бойових дій в Україні.

«Я думаю, що це буде дуже велика угода. Думаю, що вона охоплюватиме всю Європу. Це буде дуже велика угода», – наголосив він.

Раніше спецпредставник президента США Джаред Кушнер заявив, що переговори США з Україною, НАТО та європейськими партнерами у Брюсселі щодо гарантій безпеки для Києва були продуктивними та змістовними.

Раніше голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров провів у Брюсселі переговори з представниками Єврокомісії, США, Великої Британії, Франції, Німеччини, НАТО, Світового банку та інвестиційної компанії BlackRock.

Робочі переговори між Україною та Росією заплановані на 10–11 листопада в Абу-Дабі за посередництва США. За словами спецпредставника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа, сторони мають обговорити післявоєнну безпеку, деескалацію та гуманітарні питання.