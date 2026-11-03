Віткофф анонсував переговори України та Росії в Абу-Дабі 10–11 листопада

0:00 / 0:00

Робочі переговори між Україною та Росією заплановані на 10–11 листопада в Абу-Дабі за посередництва США. За словами спецпредставника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа, сторони мають обговорити післявоєнну безпеку, деескалацію та гуманітарні питання.

Україна й Росія сядуть за стіл переговорів на робочому рівні 10 та 11 листопада в Абу-Дабі – посередником між сторонами виступлять Сполучені Штати. Про це спеціальний представник американського президента Стів Віткофф повідомив у соцмережі X.

У порядку денному, за його словами, післявоєнні домовленості щодо безпеки, деескалація, гуманітарні питання та наступні кроки до мирного врегулювання.

«10-11 листопада в Абу-Дабі Сполучені Штати виступлять посередником у переговорах на робочому рівні між Україною та Росією, сприяючи реалізації місії президента Трампа – закінчити війну», – написав спецпредставник.

Європейські країни не братимуть участі в тристоронніх технічних переговорах між США, Україною та рф, які заплановані на наступний місяць. Про це 28 жовтня заявив помічник путіна Юрій Ушаков.

Раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що переговори щодо врегулювання війни в Україні планують провести в першій половині листопада в Абу-Дабі у тристоронньому форматі за участю України, США та Росії.

Заява російського диктатора володимира путіна про згоду на відновлення мирних переговорів із Україною ще не гарантує їхнього реального проведення. Оцінювати результати будь-яких контактів необхідно за підсумками зустрічей, а не до їх початку, вважає президент Володимир Зеленський.

Читай нас у