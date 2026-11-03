Rozmowy robocze między Ukrainą a Rosją zaplanowano na 10–11 listopada w Abu Zabi przy pośrednictwie Stanów Zjednoczonych. Według specjalnego przedstawiciela prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve'a Witkofa, strony mają omówić kwestie bezpieczeństwa po zakończeniu konfliktu, deeskalacji oraz kwestie humanitarne.

Ukraina i Rosja zasiądą do rozmów roboczych 10 i 11 listopada w Abu Zabi – rolę mediatora między stronami pełnić będą Stany Zjednoczone. Informację tę przekazał specjalny przedstawiciel prezydenta USA Steve Witkoff w serwisie społecznościowym X.

W porządku obrad, jak powiedział, znajdą się powojenne porozumienia dotyczące bezpieczeństwa, deeskalacja, kwestie humanitarne oraz kolejne kroki w kierunku pokojowego rozwiązania konfliktu.

„W dniach 10–11 listopada w Abu Zabi Stany Zjednoczone będą pełnić rolę mediatora w rozmowach roboczych między Ukrainą a Rosją, wspierając realizację misji prezydenta Trumpa – zakończenie wojny” – napisał specjalny przedstawiciel.

Kraje europejskie nie wezmą udziału w trójstronnych rozmowach technicznych między USA, Ukrainą a Federacją Rosyjską, które zaplanowano na przyszły miesiąc. Poinformował o tym 28 października doradca Putina Jurij Uszakow.

Wcześniej doradca rosyjskiego dyktatora Jurij Uszakow oświadczył, że negocjacje w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie planuje się przeprowadzić w pierwszej połowie listopada w Abu Zabi w formacie trójstronnym z udziałem Ukrainy, USA i Rosji.

Oświadczenie rosyjskiego dyktatora Władimira Putina o zgodzie na wznowienie rozmów pokojowych z Ukrainą nie gwarantuje jeszcze ich faktycznego przeprowadzenia. Wyniki wszelkich kontaktów należy oceniać na podstawie wyników spotkań, a nie przed ich rozpoczęciem – uważa prezydent Wołodymyr Zełenski.

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