Рабочие переговоры между Украиной и Россией запланированы на 10–11 ноября в Абу-Даби при посредничестве США. По словам специального представителя президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа, стороны должны обсудить вопросы послевоенной безопасности, деэскалации и гуманитарные вопросы.

Украина и Россия сядут за стол переговоров на рабочем уровне 10 и 11 ноября в Абу-Даби — посредником между сторонами выступят Соединенные Штаты. Об этом специальный представитель американского президента Стив Виткофф сообщил в соцсети X.

В повестке дня, по его словам, послевоенные договоренности по безопасности, деэскалация, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к мирному урегулированию.

«10–11 ноября в Абу-Даби Соединенные Штаты выступят посредником в переговорах на рабочем уровне между Украиной и Россией, способствуя реализации миссии президента Трампа — положить конец войне», — написал спецпредставитель.

Европейские страны не будут участвовать в трехсторонних технических переговорах между США, Украиной и РФ, запланированных на следующий месяц. Об этом 28 октября заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

Ранее помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что переговоры по урегулированию войны в Украине планируется провести в первой половине ноября в Абу-Даби в трехстороннем формате с участием Украины, США и России.

Заявление российского диктатора Владимира Путина о согласии на возобновление мирных переговоров с Украиной еще не гарантирует их реального проведения. Оценивать результаты любых контактов необходимо по итогам встреч, а не до их начала, считает президент Владимир Зеленский.

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