乌克兰与俄罗斯的工作性会谈定于11月10日至11日在阿布扎比举行，由美国居中斡旋。 据美国总统唐纳德·特朗普的特别代表史蒂夫·维特科夫称，双方将就战后安全、缓和局势及人道主义问题进行讨论。

乌克兰和俄罗斯将于11月10日和11日在阿布扎比举行工作层面的谈判——美国将担任双方的调解人。美国总统特别代表史蒂夫·维特科夫在社交媒体X上公布了这一消息。

据他介绍，议程包括战后安全安排、缓和局势、人道主义问题以及实现和平解决的后续步骤。

“11月10日至11日，美国将在阿布扎比担任乌克兰与俄罗斯工作层级谈判的调解人，以推动特朗普总统‘结束战争’的使命，”这位特别代表写道。

欧洲国家将不参与定于下个月举行的美国、乌克兰与俄罗斯之间的三方技术谈判。普京助手尤里·乌沙科夫于10月28日发表了这一声明。

此前，俄罗斯独裁者普京的助手尤里·乌沙科夫曾表示，计划于11月上半月在阿布扎比举行由乌克兰、美国和俄罗斯三方参与的乌克兰战争解决谈判。

俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京关于同意恢复与乌克兰和平谈判的声明，尚不能保证谈判会真正举行。乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基认为，对任何接触的结果进行评估，必须以会谈结束后的结果为准，而不是在会谈开始之前。

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