0:00 / 0:00

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив про відсутність реального прогресу у відносинах між Москвою та Вашингтоном.

За його словами, Росія не бачить жодних ознак зближення зі Сполученими Штатами, попри очікування Кремля після повернення Дональда Трампа до Білого дому.

Лавров поскаржився, що адміністрація Трампа продовжує обмеження, запроваджені за часів попереднього президента Джо Байдена, а також запроваджує нові санкції проти російських нафтових компаній «Лукойл» і «Роснефть».

За словами очільника російського МЗС, фундаментальні питання у відносинах двох країн залишаються невирішеними, а санкційний тиск на Москву не слабшає.

«На практиці поки що не видно жодного реального прогресу у відносинах зі США. Не варто плекати ілюзій щодо домовленостей про дизельне пальне», — заявив Лавров.

Джерело: Stern

Міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд під час зустрічі глав МЗС країн G20 в американській Атланті звернувся безпосередньо до очільника російського МЗС Сергія Лаврова, заявивши, що Росія є агресором у війні проти України та не зможе перемогти.

Глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявила, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час зустрічі глав МЗС країн G20 у США не показав жодної готовності до мирних переговорів щодо завершення війни в Україні.

Організатори зустрічі міністрів закордонних справ країн G20 в американській Атланті скасували спільне фотографування через відмову представників низки держав зніматися разом із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

Читай нас у