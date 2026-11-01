Екслідерка ХДС Крамп-Карренбауер застерегла від урядів АдН і Лівих — Der Spiegel

У Німеччині колишня голова Християнсько-демократичного союзу та ексміністерка оборони Аннеґрет Крамп-Карренбауер застерегла від можливого приходу до влади партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН) у Саксонії-Ангальт і Лівої партії в Берліні. Такі уряди, за її словами, істотно змінили б життя багатьох людей, повідомляє Der Spiegel.

Заяви про безпеку та лояльність

За словами Крамп-Карренбауер, євреї можуть поставити собі питання, чи зможуть вони й надалі безпечно жити в Німеччині та чи справді країна є їхньою батьківщиною. Вона також вважає, що поліцейські можуть не бути впевненими в підтримці свого роботодавця під час операцій проти радикальних сил.

Крамп-Карренбауер заявила, що інформатори органів захисту конституції можуть побоюватися за власну безпеку. На її думку, державні службовці, які склали присягу на вірність Основному закону Німеччини, можуть опинитися в глибокому конфлікті лояльності.

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Вибори у Саксонії-Ангальт і Берліні

На земельних виборах у Саксонії-Ангальт у вересні АдН стала найсильнішою політичною силою. Її провідний кандидат Ульріх Зіґмунд має намір у грудні балотуватися на посаду прем'єр-міністра, хоча партія не має власної більшості. Крамп-Карренбауер закликала депутатів земельного парламенту не голосувати за Зіґмунда та назвала послідовним рішення фракції ХДС залишити залу під час виборів глави уряду.

У Берліні Ліва партія перемогла на виборах до Палати депутатів і планує в понеділок розпочати коаліційні переговори із Зеленими та Соціал-демократичною партією. Крамп-Карренбауер заявила, що вважає небезпечними антисемітизм і соціалістичні суспільні погляди берлінського осередку Лівої партії, оскільки, на її думку, вони несумісні з політичним та економічним устроєм країни.

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