在德国，前基督教民主联盟主席、前国防部长安妮格雷特·克朗普-卡伦鲍尔警告，德国选择党（AfD）可能在萨克森-安哈尔特州上台，以及左翼党可能在柏林上台。她表示，这样的政府将显著改变许多人的生活，据《明镜》周刊报道。

关于安全与忠诚的表态

克朗普-卡伦鲍尔表示，犹太人可能会问自己，他们是否还能在德国安全地生活，以及这个国家是否真正是他们的祖国。她还认为，警察在针对激进势力的行动中，可能无法确信会得到雇主的支持。

克朗普-卡伦鲍尔称，宪法保护机构的线人可能会担心自身安全。她认为，宣誓效忠德国《基本法》的公务员可能会陷入深刻的忠诚冲突。

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萨克森-安哈尔特州和柏林的选举

在9月举行的萨克森-安哈尔特州州议会选举中，德国选择党成为最强政治力量。其主要候选人乌尔里希·齐格蒙德打算在12月竞选州长一职，尽管该党并不拥有单独多数。克朗普-卡伦鲍尔呼吁州议会议员不要投票支持齐格蒙德，并称基民盟议会党团在选举政府首脑时离开会场的决定是前后一致的。

在柏林，左翼党赢得了众议院选举，并计划于周一与绿党及社会民主党启动联合组阁谈判。克朗普-卡伦鲍尔表示，她认为左翼党柏林分支的反犹太主义和社会主义社会观念是危险的，因为在她看来，这些观念与该国的政治和经济制度不相容。

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