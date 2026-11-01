В Германии бывшая председатель Христианско-демократического союза и экс-министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр предостерегла от возможного прихода к власти партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Саксонии-Анхальт и Левой партии в Берлине. Такие правительства, по ее словам, существенно изменили бы жизнь многих людей, сообщает Der Spiegel.

Заявления о безопасности и лояльности

По словам Крамп-Карренбауэр, евреи могут задаться вопросом, смогут ли они и дальше безопасно жить в Германии и является ли страна действительно их родиной. Она также считает, что полицейские могут быть не уверены в поддержке своего работодателя во время операций против радикальных сил.

Крамп-Карренбауэр заявила, что информаторы органов защиты конституции могут опасаться за собственную безопасность. По ее мнению, государственные служащие, присягнувшие на верность Основному закону Германии, могут оказаться в глубоком конфликте лояльности.

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Выборы в Саксонии-Анхальт и Берлине

На земельных выборах в Саксонии-Анхальт в сентябре АдГ стала самой сильной политической силой. Ее ведущий кандидат Ульрих Зигмунд намерен в декабре баллотироваться на пост премьер-министра, хотя у партии нет собственного большинства. Крамп-Карренбауэр призвала депутатов земельного парламента не голосовать за Зигмунда и назвала последовательным решение фракции ХДС покинуть зал во время выборов главы правительства.

В Берлине Левая партия победила на выборах в Палату депутатов и планирует в понедельник начать коалиционные переговоры с Зелеными и Социал-демократической партией. Крамп-Карренбауэр заявила, что считает опасными антисемитизм и социалистические общественные взгляды берлинского отделения Левой партии, поскольку, по ее мнению, они несовместимы с политическим и экономическим устройством страны.

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