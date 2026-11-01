W Niemczech była przewodnicząca Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej i była minister obrony Annegret Kramp-Karrenbauer ostrzegła przed możliwym dojściem do władzy partii Alternatywa dla Niemiec (AfD) w Saksonii-Anhalt oraz Lewicy w Berlinie. Takie rządy, jak stwierdziła, znacząco zmieniłyby życie wielu ludzi, podaje Der Spiegel.

Wypowiedzi o bezpieczeństwie i lojalności

Zdaniem Kramp-Karrenbauer Żydzi mogą zadać sobie pytanie, czy nadal będą mogli bezpiecznie żyć w Niemczech i czy kraj ten jest naprawdę ich ojczyzną. Uważa ona również, że policjanci mogą nie mieć pewności co do wsparcia ze strony swojego pracodawcy podczas działań przeciwko radykalnym siłom.

Kramp-Karrenbauer oświadczyła, że informatorzy organów ochrony konstytucji mogą obawiać się o własne bezpieczeństwo. Jej zdaniem urzędnicy państwowi, którzy złożyli przysięgę wierności niemieckiej Ustawie Zasadniczej, mogą znaleźć się w głębokim konflikcie lojalności.

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Wybory w Saksonii-Anhalt i Berlinie

W wyborach krajowych w Saksonii-Anhalt we wrześniu AfD stała się najsilniejszą siłą polityczną. Jej czołowy kandydat Ulrich Siegmund zamierza w grudniu ubiegać się o stanowisko premiera kraju związkowego, choć partia nie ma własnej większości. Kramp-Karrenbauer zaapelowała do posłów parlamentu krajowego, by nie głosowali na Siegmunda, i nazwała konsekwentną decyzję frakcji CDU o opuszczeniu sali podczas wyboru szefa rządu.

W Berlinie Lewica wygrała wybory do Izby Deputowanych i planuje w poniedziałek rozpocząć rozmowy koalicyjne z Zielonymi i Partią Socjaldemokratyczną. Kramp-Karrenbauer oświadczyła, że uważa antysemityzm i socjalistyczne poglądy społeczne berlińskiego oddziału Lewicy za niebezpieczne, ponieważ jej zdaniem są one niezgodne z politycznym i gospodarczym ustrojem kraju.

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