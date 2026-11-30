W Portugalii Porto zagrało ze Sportingiem w 12. kolejce krajowych rozgrywek. W bloku meczowym Interia Sport wskazano zwycięstwo gospodarzy 2:0, jednak w tekście i dodatkowych opisach tego samego materiału podano wynik 3:0.

Według Interia Sport, w wyjściowym składzie Porto na środku obrony znaleźli się polscy piłkarze Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Oskar Pietuszewski pojawił się na boisku w 67. minucie.

Gole w pierwszej połowie

Blok meczowy źródła odnotowuje dwa gole Porto: Gabri Veiga strzelił w 13. minucie, a Samu Aghehowa w 17. minucie. W tekście zaznaczono, że Veiga przechwycił piłkę podczas wyprowadzania jej przez rywali z obrony i zakończył akcję płaskim strzałem. Aghehowa przyjął piłkę w polu karnym, stojąc tyłem do bramki, obrócił się i uderzył z woleja.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Statystyki meczu

Zgodnie z danymi na stronie meczu Sporting miał 71% posiadania piłki wobec 29% Porto. Jednocześnie gospodarze oddali 16 strzałów, z których siedem było celnych; goście oddali osiem strzałów, w tym trzy celne. Bramkarz Porto Diogo Costa zachował czyste konto.

Interia Sport informuje również, że Porto, nazwane w materiale aktualnym mistrzem, po 12 kolejkach pozostało liderem z maksymalnym dorobkiem punktowym. Sporting zajmuje trzecie miejsce i traci do lidera 12 punktów.

Czytaj nas na