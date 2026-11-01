Пожежа знищила Орлине гніздо Гітлера в Баварії — The Guardian

У Баварії пожежа знищила Кельштайнхаус, відомий як Орлине гніздо, — гірський гостьовий будинок часів нацистської диктатури на горі Кельштайн поблизу Берхтесгадена. Вогонь спалахнув 23 жовтня. Попри нічну роботу 200 пожежників, від споруди, яка була туристичним об'єктом і місцем пам'яті, залишилися обвуглені руїни. Її закрили на невизначений термін.

Місцева влада вважає, що пожежу могли влаштувати навмисно. У день займання Кельштайнхаус був зачинений для відвідувачів, тому ніхто не постраждав. Будівля належить землі Баварія та щороку приймала понад 300 тисяч відвідувачів, повідомляє The Guardian.

Майбутнє Кельштайнхаусу

Міністр культури Баварії Маркус Блуме заявив, що до визначення майбутнього Кельштайнхаусу залучать комісію фахівців з охорони спадщини, будівництва та культури пам'яті про Голокост. За його словами, будь-яка реконструкція має враховувати історичну відповідальність через нерозривний зв'язок споруди з нацистським режимом і його злочинами.

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Кельштайнхаус завершили у 1938 році. Його зводили понад рік силами 3800 робітників як престижний проєкт нацистського режиму. До будівлі веде серпантинна дорога через п'ять тунелів, а відвідувачів до входу доправляв вбудований у скелю ліфт із латунним оздобленням.

Дискусія про реконструкцію

Історик нацистської доби Фелікс Бор виступив проти відбудови Кельштайнхаусу. На його думку, рештки споруди слід максимально убезпечити та використати для пояснення історії місця, а не відновлювати декорації нацистської пропаганди.

Директор Центру документації Оберзальцберга Свен Келлер вважає, що просте відтворення нацистської архітектури було б недоречним, але залишати об'єкт лише руїною також не варто. Він запропонував поєднати збережені матеріальні рештки з новою освітньою інформацією, показавши різні етапи історії місця, зокрема його туристичне використання від 1950-х років і наслідки нинішньої пожежі.

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