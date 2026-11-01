Пожар уничтожил Орлиное гнездо Гитлера в Баварии — The Guardian

В Баварии пожар уничтожил Кельштайнхаус, известный как Орлиное гнездо, — горный гостевой дом времен нацистской диктатуры на горе Кельштайн близ Берхтесгадена. Огонь вспыхнул 23 октября. Несмотря на ночную работу 200 пожарных, от сооружения, которое было туристическим объектом и местом памяти, остались обугленные руины. Его закрыли на неопределенный срок.

Местные власти считают, что пожар мог быть устроен намеренно. В день возгорания Кельштайнхаус был закрыт для посетителей, поэтому никто не пострадал. Здание принадлежит земле Бавария и ежегодно принимало более 300 тысяч посетителей, сообщает The Guardian.

Будущее Кельштайнхауса

Министр культуры Баварии Маркус Блуме заявил, что к определению будущего Кельштайнхауса привлекут комиссию специалистов по охране наследия, строительству и культуре памяти о Холокосте. По его словам, любая реконструкция должна учитывать историческую ответственность из-за неразрывной связи сооружения с нацистским режимом и его преступлениями.

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Кельштайнхаус завершили в 1938 году. Его возводили более года силами 3800 рабочих как престижный проект нацистского режима. К зданию ведет извилистая дорога через пять туннелей, а посетителей ко входу доставлял встроенный в скалу лифт с латунной отделкой.

Дискуссия о реконструкции

Историк нацистской эпохи Феликс Бор выступил против восстановления Кельштайнхауса. По его мнению, остатки сооружения следует максимально обезопасить и использовать для объяснения истории этого места, а не восстанавливать декорации нацистской пропаганды.

Директор Центра документации Оберзальцберга Свен Келлер считает, что простое воссоздание нацистской архитектуры было бы неуместным, но оставлять объект только руиной также не стоит. Он предложил объединить сохранившиеся материальные остатки с новой образовательной информацией, показав разные этапы истории места, в том числе его туристическое использование с 1950-х годов и последствия нынешнего пожара.

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