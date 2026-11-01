Pożar zniszczył Orle Gniazdo Hitlera w Bawarii — The Guardian

W Bawarii pożar zniszczył Kehlsteinhaus, znany jako Orle Gniazdo, górski dom gościnny z czasów nazistowskiej dyktatury na górze Kehlstein w pobliżu Berchtesgaden. Ogień wybuchł 23 października. Mimo nocnej pracy 200 strażaków po budynku, który był atrakcją turystyczną i miejscem pamięci, pozostały zwęglone ruiny. Obiekt zamknięto na czas nieokreślony.

Lokalne władze uważają, że pożar mógł zostać podłożony celowo. W dniu pożaru Kehlsteinhaus był zamknięty dla zwiedzających, dlatego nikt nie ucierpiał. Budynek należy do kraju związkowego Bawaria i co roku odwiedzało go ponad 300 tys. osób, podaje The Guardian.

Przyszłość Kehlsteinhausu

Minister kultury Bawarii Markus Blume oświadczył, że w ustalenie przyszłości Kehlsteinhausu zostanie zaangażowana komisja ekspertów ds. ochrony dziedzictwa, budownictwa i kultury pamięci o Holokauście. Jak zaznaczył, każda rekonstrukcja musi uwzględniać historyczną odpowiedzialność ze względu na nierozerwalny związek budowli z nazistowskim reżimem i jego zbrodniami.

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Kehlsteinhaus ukończono w 1938 roku. Budowano go przez ponad rok siłami 3800 pracowników jako prestiżowy projekt nazistowskiego reżimu. Do budynku prowadzi kręta droga przez pięć tuneli, a odwiedzających do wejścia transportowała wbudowana w skałę winda z mosiężnym wykończeniem.

Dyskusja o rekonstrukcji

Historyk okresu nazistowskiego Felix Bohr opowiedział się przeciw odbudowie Kehlsteinhausu. Jego zdaniem pozostałości budowli należy jak najlepiej zabezpieczyć i wykorzystać do wyjaśniania historii tego miejsca, zamiast odtwarzać dekoracje nazistowskiej propagandy.

Dyrektor Centrum Dokumentacji Obersalzberg Sven Keller uważa, że proste odtworzenie nazistowskiej architektury byłoby nieodpowiednie, ale nie należy też pozostawiać obiektu wyłącznie jako ruiny. Zaproponował połączenie zachowanych materialnych pozostałości z nowymi informacjami edukacyjnymi, ukazując różne etapy historii miejsca, w tym jego wykorzystanie turystyczne od lat 50. oraz skutki obecnego pożaru.

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