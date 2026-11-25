25 listopada Stany Zjednoczone ogłosiły wprowadzenie nowej serii ceł importowych, które dotkną Chiny, Unię Europejską oraz kolejnych 12 partnerów handlowych. Najwyższe stawki przewidziano dla Chin i Wietnamu.

Nowe cła na import do USA dotkną szereg największych partnerów handlowych tego kraju.

Najwyższe stawki celne przewidziano dla Chin – do 40%. W przypadku Wietnamu mogą one osiągnąć 35%, natomiast dla pozostałych krajów wyniosą 20% lub 25%.

Oczekuje się, że nowe cła wejdą w życie nie wcześniej niż w przyszłym roku.

Cła to podatki od towarów importowanych. Zazwyczaj oblicza się je jako procent wartości produktów, a płacą je rządowi firmy importujące towary z zagranicy.

Jednocześnie niektóre stawki będą w rzeczywistości niższe ze względu na ograniczenia taryfowe, na które zgodził się prezydent USA Donald Trump. Poszczególne kraje będą również miały różne warunki opodatkowania importu.

Nowe cła mogą dotknąć następujących krajów i partnerów handlowych:

Chiny;

Unii Europejskiej;

Singapuru;

Szwajcarii;

Indonezji;

Malezji;

Kambodży;

Tajlandii;

Korei Południowej;

Wietnamu;

Tajwanu;

Bangladeszu;

Japonii;

Indii.

Przedstawiciel handlowy USA Jamison Greer wyjaśnił, że nowe środki celne mają stworzyć bardziej sprzyjające warunki dla amerykańskich producentów i pracowników.

Według niego ostatnio wprowadzone cła „wyrównają warunki dla amerykańskich pracowników i wytyczą nowy, bardziej zrównoważony kierunek dla światowej gospodarki”.

Jednocześnie ekonomiści ostrzegają, że wprowadzenie ceł może nasilić inflację i doprowadzić do wzrostu cen dla konsumentów. Stanie się tak, jeśli firmy przeniosą dodatkowe koszty na nabywców. Ponadto ograniczenia celne mogą negatywnie wpłynąć na handel międzynarodowy.

Komisja Europejska wyraziła już sprzeciw wobec nowych ceł amerykańskich i ogłosiła zamiar zbadania przyczyn ich wprowadzenia. W Brukseli podkreślono, że cła są ograniczone do wcześniej uzgodnionego poziomu 15%.

Informuje o tym BBC.

Wcześniej lider Demokratów w Izbie Reprezentantów USA oświadczył, że w przypadku zwycięstwa partii w wyborach uzupełniających będzie ona forsować projekt ustawy o zniesieniu ceł Donalda Trumpa oraz zakończeniu wojny z Iranem.

W Stanach Zjednoczonych cła wprowadzone w 2025 r. i na początku 2026 r. przyczyniły się do wzrostu inflacji o 2,9 punktu procentowego w próbie obejmującej 67 kategorii towarów konsumpcyjnych według stanu na luty 2026 r. Gdyby nie te cła, ceny badanych towarów spadłyby w tym okresie o prawie 1%, jak wynika z badania Federalnego Banku Rezerwowego w Nowym Jorku.

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