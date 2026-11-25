Skrajnie prawicowa partia „Alternatywa dla Niemiec” („AdN”) oficjalnie zgłosiła swojego lidera w Saksonii-Anhalt, Ulricha Sigmunda, jako kandydata na stanowisko premiera tego wschodnioniemieckiego kraju związkowego. Jednocześnie jego wybór pozostaje niepewny ze względu na brak wystarczającej liczby głosów w parlamencie krajowym.

Po wrześniowych wyborach w regionie doszło do impasu. „AdN” stała się bezsprzecznie największą siłą polityczną, jednak nie uzyskała samodzielnej większości. Dlatego na razie nie ma pewności, czy Sigmund zdoła zdobyć 42 głosy niezbędne do wyboru na premiera kraju związkowego.

Partia dysponuje 39 mandatami w parlamencie krajowym, więc kandydat musi uzyskać jeszcze trzy głosy od przedstawicieli innych sił politycznych podczas tajnego głosowania.

Wstępnie głosowanie w sprawie wyboru szefa rządu odbędzie się 8 grudnia. W zeszłym tygodniu Sigmund oświadczył, że planuje wziąć udział w tym procesie.

„Zakładam, że odbędzie się tylko jedno głosowanie” – powiedział polityk. Wyraził przekonanie, że uzyska niezbędne poparcie, chociaż żadna z pozostałych partii nie zadeklarowała zamiaru głosowania na jego kandydaturę.

Lewicowo-populistyczna partia BSW, która ma pięć mandatów w parlamencie, poinformowała, że jej posłowie zamierzają wstrzymać się od głosu. Jednocześnie 14 z 15 przedstawicieli CDU w landtagu zamierza opuścić salę podczas dwóch pierwszych tur głosowania.

Na razie ostateczny scenariusz wyboru przewodniczącego rządu krajowego pozostaje nieokreślony.

Jeśli kandydat bierze udział w dwóch głosowaniach w landtagu, które mają odbyć się w odstępie nie większym niż jeden tydzień, ale ani razu nie uzyska wymaganej większości, uruchamiana jest procedura nowego głosowania w sprawie przeprowadzenia przedterminowych wyborów. Należy je zorganizować w ciągu dwóch tygodni. W takim przypadku do wyznaczenia nowych wyborów wystarczy zwykła większość głosów „za”.

Jeśli decyzja o przeprowadzeniu przedterminowych wyborów nie zostanie podjęta, parlament przechodzi do trzeciego głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego rządu kraju związkowego.

Na tym etapie kandydatowi wystarczy już uzyskać większość spośród wszystkich oddanych głosów, a nie większość w stosunku do ogólnej liczby posłów w parlamencie.

Jednak nawet trzecia tura może nie przynieść rezultatu. Biorąc pod uwagę rozkład mandatów w landtagu, całkiem prawdopodobna jest sytuacja, w której liczba głosów „za” i „przeciw” będzie równa.

Jednocześnie niemieckie przepisy prawne nie określają jednoznacznie, w jaki sposób należy rozwiązać taką sytuację. Eksperci w dziedzinie prawa konstytucyjnego przypuszczają, że najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem będzie kontynuowanie głosowań do momentu osiągnięcia decyzji większością lub względną większością głosów.

Informuje o tym DW.

Skandale korupcyjne na Ukrainie oraz stanowisko prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczące wywierania presji na Ukrainę w celu zakończenia wojny podsycają aktywność skrajnie prawicowych sił w Europie, które już wcześniej nie ukrywały swoich sympatii wobec Kremla.

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