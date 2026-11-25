Amerykańska Federalna Komisja Łączności 25 listopada poinformowała, że zezwoliła firmie SpaceX Elona Muska na rozmieszczenie do 1 miliona satelitów dla centrów danych w kosmosie. O decyzji amerykańskiego regulatora informuje Channel NewsAsia. Chodzi o satelity przeznaczone do obsługi kosmicznych centrów danych.

Konstelacja Starmind

Zatwierdzenie dotyczy konstelacji satelitarnej SpaceX o nazwie Starmind. Na początku tego roku firma zwróciła się do FCC o pozwolenie na rozmieszczenie do 1 miliona orbitalnych modułów obliczeniowych.

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W komunikacie FCC systemy te nazwano orbitalnymi modułami obliczeniowymi. Zgodnie z planem SpaceX mają one przetwarzać duże ilości danych, które będą wykorzystywane na Ziemi.

Popyt na obliczenia AI

FCC zaznaczyła, że zatwierdzenie konstelacji powinno pomóc zaspokoić szybko rosnący popyt na moc obliczeniową dla sztucznej inteligencji. Komisja ogłosiła zgodę w środę, 25 listopada.

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