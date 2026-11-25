Федеральная комиссия по связи США 25 ноября сообщила, что разрешила компании SpaceX Илона Маска развернуть до 1 миллиона спутников для дата-центров в космосе. О решении американского регулятора сообщает Channel NewsAsia. Речь идет о спутниках, предназначенных для работы космических дата-центров.

Группировка Starmind

Одобрение касается спутниковой группировки SpaceX под названием Starmind. Ранее в этом году компания обратилась в FCC с запросом на разрешение развернуть до 1 миллиона орбитальных вычислительных модулей.

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В сообщении FCC эти системы назвали орбитальными вычислительными модулями. Согласно замыслу SpaceX, они должны обрабатывать большие объемы данных, которые будут использоваться на Земле.

Спрос на ИИ-вычисления

В FCC отметили, что одобрение группировки должно помочь удовлетворить быстро растущий спрос на вычислительные мощности для искусственного интеллекта. Комиссия объявила о разрешении в среду, 25 ноября.

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