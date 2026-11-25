Słowenia próbuje wykorzystać deklarację ze szczytu UE – Bałkany Zachodnie do wywarcia presji na Serbię, aby ta udostępniła archiwa służb specjalnych z czasów Jugosławii. Może to ponownie zaostrzyć oskarżenia słoweńskiego rządu pod adresem komisarz UE ds. rozszerzenia Marty Kos, która jest również obywatelką Słowenii.

Prawicowy rząd Słowenii wznawia kontrolę działalności Marty Kos w związku z zarzutami dotyczącymi jej ewentualnych powiązań z byłymi jugosłowiańskimi służbami specjalnymi. Premier Słowenii Janez Janša domaga się od Serbii upublicznienia archiwów przechowywanych w Belgradzie, które mogą rzucić światło na te zarzuty.

W projekcie deklaracji szczytu UE – Bałkany Zachodnie, który odbędzie się w środę, znajduje się wezwanie skierowane do „odpowiednich partnerów” o wypełnienie wszystkich niewykonanych zobowiązań wynikających z Umowy w sprawie sukcesji prawnej oraz uregulowanie pozostałych kwestii związanych z sukcesją prawną.

Według informacji uzyskanych przez Rapporteur od dyplomatów UE, odpowiednie sformułowanie znalazło się w dokumencie częściowo dzięki lobbingowi ze strony Lublany.

Umowa w sprawie sukcesji to wielostronny traktat między republikami, które powstały po rozpadzie Jugosławii na początku lat 90. Reguluje ona podział aktywów i zobowiązań, a także kwestie archiwów. Znaczna część dokumentów byłych jugosłowiańskich służb wywiadowczych jest nadal przechowywana w Belgradzie, a dostęp do nich jest ograniczony.

W zeszłym miesiącu Janez Janša opublikował okładkę książki, w której stwierdza się, że Marta Kos w latach 80. i 90. pracowała dla jugosłowiańskiej tajnej policji — Służbę Bezpieczeństwa Państwowego (UDBA), którą porównuje się do radzieckiego KGB.

Jansa oświadczył, że Słowenia nie pozwoli Serbii na postępy w procesie przystąpienia do UE, dopóki Belgrad nie przekaże wszystkich archiwów służb bezpieczeństwa, sił zbrojnych i wywiadu byłej Jugosławii.

Trzech dyplomatów UE zasugerowało, że naleganie Lublany na ostrzejsze sformułowania w deklaracji ze szczytu może być związane właśnie z żądaniami Janšy dotyczącymi przekazania archiwów przez Serbię.

Przedstawiciel UE zaznaczył, że kwestia umowy o sukcesji jest aktualnym punktem porządku obrad środowego posiedzenia.

Na pytanie, czy dążenie Lublany do uzyskania bardziej rygorystycznych sformułowań ma związek z zarzutami wobec Marty Kos, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Słowenii nie zaprzeczyło istnieniu takiego związku. Jednocześnie podkreślono tam, że odniesienia do umowy o sukcesji prawnej od wielu lat są uwzględniane w deklaracjach szczytów Bałkanów Zachodnich.

„Jest to kwestia przestrzegania międzynarodowych zobowiązań, co ma istotne znaczenie dla współpracy regionalnej, pojednania, poszanowania praworządności i innych fundamentalnych zasad” – zaznaczyło ministerstwo w oświadczeniu dla serwisu Rapporteur.

Informuje o tym serwis Rapporteur, który zapoznał się z projektem deklaracji szczytu i rozmawiał z dyplomatami.

Wcześniej komisarz UE ds. rozszerzenia Marta Kos poinformowała o osiągnięciu porozumienia z władzami Ukrainy w sprawie listy reform niezbędnych do spełnienia kryteriów pośrednich (benchmarków) dotyczących przystąpienia do UE.

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