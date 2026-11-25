Словения пытается использовать декларацию саммита ЕС — Западные Балканы для оказания давления на Сербию с целью заставить её открыть архивы спецслужб времён Югославии. Это может вновь обострить обвинения словенского правительства в адрес еврокомиссара по вопросам расширения ЕС Марты Кос, которая также является гражданкой Словении.

Правое правительство Словении возобновляет проверку деятельности Марты Кос на фоне обвинений в её возможных связях с бывшими югославскими спецслужбами. Премьер-министр Словении Янез Янша требует от Сербии обнародовать архивы, хранящиеся в Белграде и способные пролить свет на эти утверждения.

В проекте декларации саммита ЕС – «Западные Балканы», который состоится в среду, содержится призыв к «соответствующим партнерам» выполнить все невыполненные обязательства по Соглашению о вопросах правопреемства и урегулировать остальные вопросы, связанные с правопреемством.

По информации дипломатов ЕС, опрошенных Rapporteur, соответствующая формулировка была включена в документ отчасти благодаря лоббированию со стороны Любляны.

Соглашение о вопросах правопреемства — это многосторонний договор между республиками, образовавшимися после распада Югославии в начале 1990-х годов. Оно регулирует распределение активов и обязательств, а также вопросы архивов. Значительная часть документов бывших югославских разведывательных служб до сих пор хранится в Белграде, а доступ к ним ограничен.

В прошлом месяце Янез Янша опубликовал обложку книги, в которой утверждается, что Марта Кос в 1980-х и 1990-х годах работала на югославскую тайную полицию — Службу государственной безопасности (UDBA), которую сравнивают с советским КГБ.

Янша заявлял, что Словения не позволит Сербии продвигаться к членству в ЕС, пока Белград не передаст все архивы служб безопасности, вооруженных сил и разведки бывшей Югославии.

Трое дипломатов ЕС предположили, что настойчивое требование Любляны о более жестких формулировках в декларации саммита может быть связано именно с требованиями Янши о передаче архивов Сербией.

Представитель ЕС отметил, что вопрос о Соглашении о правопреемстве является актуальным в повестке дня заседания в среду.

На вопрос, связано ли стремление Любляны добиться более жестких формулировок с обвинениями в адрес Марты Кос, Министерство иностранных дел Словении не опровергло такой связи. В то же время там подчеркнули, что ссылки на Соглашение о вопросах правопреемства уже много лет включаются в декларации саммитов Западных Балкан.

«Это вопрос соблюдения международных обязательств, что важно для регионального сотрудничества, примирения, уважения верховенства права и других фундаментальных принципов», — отметило министерство в заявлении для Rapporteur.

Об этом сообщает издание Rapporteur, которое ознакомилось с проектом декларации саммита и пообщалось с дипломатами.

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила о достижении договоренностей с руководством Украины относительно списка реформ, необходимых для выполнения промежуточных критериев (бенчмарков) для вступления в ЕС.

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